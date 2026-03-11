Revés entre Joan Baldoví y Óscar Puente en X a cuenta de la cancelación de trenes durante la mascletá: "No tienes ni puta idea"

Las Fallas son las fiestas más importantes de Valencia y se celebran durante semanas, aunque sus actos principales se llevan a cabo entre el 14 y el 19 de marzo. Ante el peligro de la cancelación de trenes de Rodalies durante estas festividades, Papi Robles, portavoz de Compromís, ha emitido un comunicado al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

En este texto hacen cinco peticiones concretas con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes de la mascletá y el mantenimiento del servicio de transportes: "Menos discusiones absurdas y más soluciones. Cancelar los trenes a Valencia no es la respuesta". Robles da una serie de alternativas:

Habilitar salidas secundarias.

Control de aforo en M. de Sotelo y Xativa.

Espacios reservados a los servicios de emergencias.

Puente ha citado el tuit y lo que ha dicho, que ha sido de forma tajante, no le ha gustado ni un pelo a Baldoví, que no ha dudado ni un momento en replicar y elevar el tono.

La respuesta de Óscar Puente indigna a Baldoví

Puente es firme: "El problema que tienen estas izquierdas desorientadas es que, para diferenciarse del PSOE, tienen que ponerlo en pie de igualdad con el PP, aunque sepan perfectamente quién tiene razón".

Y añade: "Y así les va, para desgracia de todos". Esto no ha hecho ni una pizca de gracia a Baldoví, que le ha atacado en respuesta: "El desorientado eres tú, Óscar, que no tienes ni puñetera idea de dónde está Albal, donde pretendéis, tú y la alcaldesa de Valencia, desembarcar y abandonar a las personas que van en tren a Valencia".

Le recalca, justo al final: "Ah, y sin la 'izquierda desorientada', ni tú ni Pedro estaríais en el Gobierno. Controla el dedo y respeta a Compromís".

En cuanto a reacciones, hay una división clara de opiniones. Para el usuario @SrCuevas1974, lo que ha dicho Puente es "inobjetable". "No es solo que lo diga, es que ha aprobado documentalmente que tiene razón. Señalarle como responsable de esto que no os gusta es falaz, y sí que tiene toda la pinta de jugar a 'es que PP y PSOE son iguales'. No lo son, Joan".

Robles responde: "Desorientados están los valencianos"

Poco después, Robles ha querido contestar también a Puente, aumentando la tensión: "Desorientados están los valencianos y valencianas con tanto choteo. Si para ustedes la respuesta a la densidad de pasajeros es la cancelación de trenes, se equivocan. Esperemos que valore nuestra propuesta con mayor acierto que sus tuits".