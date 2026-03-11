Lo que ha hecho la reina Letizia mientras Felipe VI está fuera: sus actos en La Zarzuela y su adiós a Raúl del Pozo

La reina Letizia en una jornada de audiencias en La Zarzuela

Mientras Felipe VI ha encadenado viaje tras viaje, comenzando en Portugal, siguiendo con Chile y terminando con Bolivia, todo ello dentro de su agenda institucional, la reina Letizia tampoco ha estado especialmente quieta.

Tras su visita a la Estación Experimental Cajamar de agricultura intensiva Las Palmerillas en El Ejido, Almería, regresó a Madrid, donde tuvo una jornada especialmente intensa que empezó en La Zarzuela con tres audiencias centradas en la salud, uno de los pilares de su agenda.

La reina Letizia en su audiencia a una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en La Zarzuela Europa Press via Getty Images

La reina apostó por una blusa blanca con lazada y mangas abullonadas y un pantalón ancho con cuadros vichy para este día de actos que arrancó con una audiencia a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), que tiene como objetivo mejorar la atención y la calidad de vida de quienes tienen enfermedades avanzadas o en situación terminal, así como la de sus familias.

Seguidamente cambió la sala de audiencias por su despacho, una sala blanca que ya nos hemos acostumbrado a ver y que utiliza para reuniones y para preparar viajes oficiales.

La reina Letizia y Marta Carazo en una audiencia audiencia a los coordinadores del Proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón en su despacho en La Zarzuela Casa de S.M. el Rey

Allí estuvo junto a la jefa de su secretaría, Marta Carazo, para atender a los coordinadores del Proyecto Cassandra, una iniciativa pionera de cribado de cáncer de pulmón. Impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, es un proyecto piloto de detección precoz de esta enfermedad integrado en el Sistema Nacional de Salud.

Para terminar, Letizia regresó al salón de audiencias para recibir a una representación de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España, con ocasión de su 25º Aniversario.

La reina Letizia saludando a un miembro de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España en una audiencia en La Zarzuela Getty Images

Esta entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por leucodistrofias y la de sus familias. Como señala Casa Real, estas patologías son enfermedades raras de origen genético que dañan de forma progresiva la sustancia blanca del cerebro y el sistema nervioso central.

La reina Letizia despide a Raúl del Pozo personalmente

Finalizados los actos marcados en su agenda, se podía pensar que no volveríamos a ver a la reina hasta el día siguiente con motivo de la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional en Universidad de Alcalá. Sin embargo se desplazó a la Casa de la Villa de Madrid para acudir a la capilla ardiente de Raúl del Pozo, periodista fallecido a los 89 años.

La reina Letizia hablando con José María García y Joaquín Manso a la salida de la capilla ardiente de Raúl del Pozo Europa Press via Getty Images

Letizia quiso así presentar sus respetos del Pozo, a quien el mismo día de su fallecimiento homenajeó La Zarzuela con un mensaje que a todo el mundo le pareció que seguramente había sido escrito por la reina: "Despedimos a Raúl del Pozo, escritor de periódicos, periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre, quien mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes".

"Se va el joven reportero de corazón que sentía que tocaba el cielo con las manos al publicar en primera, el mejor relator del ruido de la calle y quien mejor colgaba el teléfono. Otro veterano, otro artesano de la palabra con seis décadas de oficio en lo más alto y amigos a prueba de vida. Para ellos, y para su familia, nuestro abrazo con cariño".