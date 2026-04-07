Crece la preocupación por los nitazenos en España, una droga de la familia del fentanilo: un joven de 21 años en Navarra, primera muerte confirmada

España ya se enfrenta al último peligro conocido en forma de droga. Se trata de los nitazenos, un opioide sintético de la familia del fentanilo pero mucho más potente que este; hasta 40 veces más, según los expertos. Un joven de 21 años de Navarra ha fallecido por causas relacionadas con esta 'nueva' sustancia, la primera muerte conocida en España.

El problema viene de lejos. El fallecimiento tuvo lugar el 2 de agosto de 2024, pero no se había conocido hasta ahora. Por entonces, en España y especialmente en otros países de Europa esta droga ya despertaba miedos.

Los nitazenos nacieron en la década de 1950, desarrollados por la farmacéutica CIBA con el objetivo de crear analgésicos más efectivos. Sin embargo, como explica la Clínica Antolex, su comercialización fue descartada una vez las autoridades sanitarias evaluaron su elevada potencia y su alto riesgo de provocar efectos adversos en los consumidores.

Los nitazenos "son extremadamente más peligrosos que la heroína", apuntaba tiempo atrás Alexis Goosdeel, director del Observatorio Europeo de Drogas y las Toxicomanías. Ahora, Emilio Salgado, médico de la Unidad de Toxicología del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic (Barcelona), admite en una entrevista con El País que "la distancia que separa una dosis que produce los efectos deseados por el usuario de otra letal es mínima".

Aunque su composición química es diferente a la de los opioides convencionales como el fentanilo o la heroína, el mecanismo de acción de los nitazenos sobre los receptores cerebrales es similar, lo que los hace igual de adictivos, pero mucho más letales.

Añade El País que si bien en España su consumo aún es estadísticamente ínfimo, en otros países de la UE y alrededores no es así en absoluto. Ligados al mercado negro, bien como sustitutos o como adulterantes de la heroína y el fentanilo, hay países donde los tratan directamente como epidemia.

Es el caso de Estonia, donde las estadísticas oficiales recogen 57 muertes en 2023 ligadas a los nitazenos, un dato realmente severo en una población que supera por poco el millón de habitantes. En Reino Unido e Irlanda su consumo está ligado a cientos de víctimas, en la inmensa mayoría por cuadros de consumo mezclados con heroína.