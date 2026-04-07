El acto que la reina Sofía parece que hubiera 'robado' a la reina Letizia si no fuera por un importante detalle

Las vacaciones de Semana Santa han terminado para todo el mundo, y también para la familia real, aunque unos han vuelto al trabajo antes que otros. Mientras la reina Letizia tuvo libre un día más, Felipe VI y la reina Sofía regresaron a los actos oficiales este martes 7 de abril con compromisos diversos.

Mientras el rey recibió audiencias militares en El Pardo, su madre se desplazó a la Casa de la Radio de RNE, en Prado del Rey, con motivo del 60º aniversario de emisora de Radio Clásica.

La reina Sofía y José Pablo López, presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, en el 60º aniversario de Radio Clásica GTRES

Sonaba a un acto muy del estilo de la reina Letizia al tratarse de una visita a un medio de comunicación. Sin embargo, en La Zarzuela se estudia muy bien quién o quiénes tienen que ir a cada compromiso institucional, y Casa Real entendió que la presencia de la reina Sofía era más acertada debido a su interés y pasión por la música clásica.

Así que pesó más eso que Letizia, que fue periodista antes de entrar en la familia real, tenga costumbre de acudir a los actos relacionados con su antigua profesión, que suelen ser muchos.

La reina Sofía saludando a la Orquesta Sinfónica de RTVE en el 60º aniversario de Radio Clásica GTRES

Para la ocasión, la emérita se vistió de gris tras abandonar el luto que llevaba por la muerte de su hermana, Irene de Grecia, y se mostró tan sonriente como suele estar en sus apariciones públicas.

A su llegada fue recibida por el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y por el presidente de la Corporación Radiotelevisión Española, José Pablo López. Este último le dio personalmente las gracias por haberse desplazado a Prado del Rey para celebrar los 60 años de Radio Clásica.

La reina Sofía, muy sonriente en el 60º aniversario de Radio Clásica GTRES

Seguidamente tomó asiento para escuchar las intervenciones de la directora de Radio Clásica, Eva Sandoval, y del director de Radio Nacional de España, Roberto Santamaría, que en su discurso ofreció "un agradecimiento muy especial a Su Majestad la reina doña Sofía, cuya relación con la música clásica no es un gesto protocolario".

Durante el acto tuvo lugar una actuación musical a cargo de un septeto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de RTVE, que interpretó la obra 'Septimino en mi bemol mayor, op. 20', de Beethoven, en adaptación de Pedro Pérez Conejero, lo que sin duda fue del agrado de la reina Sofía.

Más tarde fue testigo de la emisión del programa Radar Clásico y visitó la redacción de Radio Clásica para conocer de primera mano los entresijos de esta emisora de Radio Nacional de España que a buen seguro escucha con mucha frecuencia.

La reina Sofía preguntó, se interesó por todo y charló con autoridades y trabajadores de la casa en una jornada muy especial tanto para la visitante, como para quienes la recibieron.

Una Semana Santa intensa para la familia real

Vimos así a la madre de Felipe VI tras una intensa Semana Santa que pasó entre Marivent y la Región de Murcia. Primero viajó a Mallorca para pasar unos días en su refugio balear. El Lunes Santo disfrutó del concierto de Pascua a beneficio de Proyecto Hombre en la Catedral de Palma, al que acudió con sus hijas Elena y Cristina y sus nietas Victoria Federica e Irene Urdangarin.

La reina Sofía mirando uno de los regalos que le hicieron en la procesión del Viernes Santo en Murcia Sergio R Moreno

El Jueves Santo se le vio nuevamente con las infantas Elena y Cristina en una procesión en Cartagena, mientras que el Viernes Santo hizo lo mismo en Murcia, donde se le dio gran relevancia a esa visita pese a no ser oficial.

Por su parte, los reyes y sus hijas aparecieron por sorpresa en la procesión del silencio de Carabanchel, Madrid. Además, Letizia, Leonor y Sofía estuvieron en el último concierto de la gira de Rosalía en la capital de España. Ellas por Palma no aparecieron, y menos para una Misa de Pascua que ha caído en el olvido para la familia real.