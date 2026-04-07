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Trump, Irán y un mundo como testigo contando las horas bajo la promesa de la "muerte de toda una civilización"
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Trump, Irán y un mundo como testigo  contando las horas bajo la promesa de la "muerte de toda una civilización"

El ultimátum dado por EEUU a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz acaba a las 2:00 de la madrugada peninsular española. De momento, Irán hace caso omiso a la última y más fuerte amenaza de Trump, con la promesa de responder si se lleva a cabo alguno de los ataques prometidos.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, ante una legión de periodistas en su rueda de prensa sobre Irán este lunes
Donald Trump, ante una legión de periodistas en su rueda de prensa sobre Irán este lunesEFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Contando las horas. Para qué solo Trump lo sabe, pero lo cierto es que el 47º presidente de EEUU tiene al mundo contando las horas hasta el plazo límite de las 20:00 (en Washington, 2 AM en la España peninsular) que ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Si Teherán no acepta, Trump ha prometido que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver". ¿Amenaza real o una más de sus andanadas verbales? "Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", añadía el mandatario republicano en su Truth Social a modo de respuesta a una pregunta que todos nos/le hacemos en estos instantes.

Han sido varios los ultimátums cancelados, numerosos los cambios de tono y la actitud de Trump hacia Irán. Ora agresivo, ora conciliador. En el desconcierto global y tras un cruce sin éxito de propuestas de acuerdo de paz entre las partes, a escasas horas del límite, el régimen iraní de momento parece hacer caso omiso a la más reciente alerta. Desde Teherán izan la bandera de ser "una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios" de sus muchos enemigos en la historia.

Precisamente sobre su legado y su peso en el desarrollo del mundo, Irán asegura "no ser un 'incidente' en la historia, sino la historia misma; una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios de quienes le desean el mal". Así se ha expresado Mohammad Reza Aref, asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian... a la espera de que el desaparecido líder supremo, Mojtaba Jamenei, haga o diga algo. O al menos que se muestre.

Teherán no da demasiados datos como norma habitual de un régimen habituado al oscurantismo; Trump tampoco, pero sí dejó claro que los objetivos de las bombas estadounidenses serían las centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas. En la previa, tanto EEUU como Israel han ido golpeando puntos relevantes de la industria iraní, incluida la petrolífera isla de Jark.

Diatribas historiográficas aparte, Irán ha dejado claro en estas horas críticas que "no se dejará doblegar por la retórica primitiva de Trump" con la promesa paralela de "responder a las barbaridades del enemigo". Lo hace con las palabras y con los cuerpos de jóvenes a los que ha mandado como 'escudos humanos' en las entradas y cercanías de plantas energéticas, puentes y otros potenciales objetivos estadounidenses.

La diplomacia que no llega

Entre medias —literalmente, salvo en el caso de China—, el resto de las potencias mantiene un discreto segundo plano. Como las Naciones Unidas, que reunido en su enésimo Consejo de Seguridad no ha sido capaz, siquiera, de llegar a un mínimo acuerdo para evitar la escalada alrededor de Ormuz. Han sido Rusia y Chinas las encargadas de vetar la resolución de Bahréin en el Consejo de Seguridad para reclamar el fin "inmediato" de los ataques de Irán a los buques comerciales en el estrecho.

Moscú iba más allá en su veto, al afear que la propuesta de Bahréin, socio comercial de EEUU, obviaba "la causa profunda de la crisis en Oriente Próximo", en referencia a la "agresión de Estados Unidos e Israel". Para Rusia, el texto votado y vetado "otorga carta blanca para la continuación de actos agresivos y la escalada constante del conflicto".

Desaparecida prácticamente en estas horas la Unión Europea en lo tangente a Irán, han sido algunos de sus estados miembros los que han alzado su voz para evitar 'males mayores'. 

Es el caso de España, que "está donde siempre ha estado: a favor de la desescalada y de que se retome la mesa de negociación", apuntaba este martes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. En esto sí hay cierto acuerdo entre el Gobierno y la oposición. Núñez Feijóo aseguraba poco después que "en momentos delicados necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto". 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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