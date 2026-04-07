El Curiosity descubre un rastro en Marte que permite a la ciencia intuir cómo fue la atmósfera del planeta rojo: "Es un gran primer paso"

El mundo mira a la Luna en plena vuelta a casa de los tripulantes de la misión Artemis II. Su histórico viaje por la órbita lunar ha dejado varios hitos, entre ellos la imagen de la ya no tan oculta cara oculta del satélite. Pero la ciencia espacial no se detiene en la Luna, ni siquiera en estos días de máximo interés social.

En paralelo, Marte sigue 'acercándose' gracias a la investigación científica. No en vano, la Luna es hoy por hoy una gran estación de paso para afrontar el 'asalto' al planeta rojo. Y los trabajos hechos durante años por el rover Curiosity ofrecen información muy relevante.

Se trata, en palabras del responsable del estudio publicado en la revista Geology el 27 de marzo, Steven Banham, de "haber preservado un instante en el tiempo geológico". Ese tiempo fue el de una tarde de hace más de 3.600 millones de años, cuando los fuertes vientos sobre Marte cubrieron su superficie con una espesa capa de arena. En 2026, el Curiosity ha hallado restos de la remota tormenta arenosa en forma de ondulaciones fosilizadas en las rocas.

Las ondulaciones las descubrió el equipo de la NASA que monitoriza las labores del rover 'marciano' a finales de 2024, cuando Curiosity se movió a una nueva zona del cráter Gale. Allí, con su cámara de altísima definición, tomó fotografías de esas ondas presentes en las rocas, unas estructuras extrañas que de inmediato llamaron la atención de los científicos.

Se trata de ondulaciones ascendentes supercríticas, caracterizadas por un ángulo pronunciado en el que cada ondulación se apila sobre la siguiente. "Esto indica que el fluido, en este caso el viento, transporta mucho más sedimento", afirma Banham, en declaraciones a la revista Science.

Analizando los restos, los investigadores estiman que la tormenta duró horas, en las que fueron transportadas cantidades de arena tales como para llegar a la altura de la cintura de una persona.

Para Mathieu Lapôtre, sedimentólogo de la Universidad de Stanford y especialista en la materia 'marciana' es "realmente fascinante, porque ¿cuáles son las probabilidades de que aterricemos en un punto de Marte y lo veamos?".

"En el Marte actual, no se formarían este tipo de ondulaciones porque la atmósfera es muy delgada", retoma Banham, para quien "todo esto ayuda a comprender mejor el contexto de la búsqueda de habitabilidad".