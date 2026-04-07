Un exalmirante de la Armada analiza el ultimátum de Trump a Irán y dice que ahora tiene dos opciones: "Se ha metido en una encrucijada"

El almirante retirado de la Armada Española Juan Rodríguez Garat (1956), que estuvo 47 años de servicio, ha intervenido en el programa vespertino de RTVE, Malas Lenguas, en el que ha analizado el ultimátum del presidente de EEUU, Donald Trump, a Irán: "Se ha metido en una encrucijada completamente diabólica".

El mandatario estadounidense ha generado una enorme preocupación tras la frase que se ha atrevido a pronunciar recientemente en su red social, Truth Social: "Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

En este sentido, Rodríguez Garat ve que ahora mismo Trump tiene dos opciones. Una de ellas es prorrogar el ultimátum: "Ya lo ha hecho tres veces. La credibilidad entre la gente que le importa, que no son ni usted ni yo, sino sus seguidores, la podría perder". La segunda opción es seguir adelante y cumplir la amenaza, convirtiéndose en un "criminal de guerra confeso".

"Los militares del mundo entendemos que esto no se puede hacer"

El almirante retirado ha reconocido que "todos los militares del mundo" entienden que lo que quiere hacer Trump no se puede hacer. "Independientemente de que esta guerra sea ilegal o legal, hay un derecho internacional humanitario que regula lo que se pueda hacer frente a la guerra. Y desde luego, excluye el ataque a los bienes civiles", ha advertido.

Pero ha entendido que lo que trata realmente es de presionar a Irán para que se rinda o, lo que sería "todavía peor", presionar a la población civil iraquí para que "se enfrente sin armas a la Guardia Revolucionaria".

"Haga lo que haga, además de ser un crimen de guerra, va a ser inútil", ha sentenciado.

¿Qué más dijo Trump?

En la citada publicación en Truth Social, Trump advirtió: "Ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso".

Y remató: ¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".