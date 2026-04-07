Becas MEC 2026-2027: ya puedes pedirlas desde hoy con nuevas ayudas y cambios clave en los requisitos

No son solo fechas para la declaración de la renta, sino para la solicitud de becas. Desde el 7 de abril de 2026 ya puedes solicitar las del MEC para el curso 2026-2027. El plazo estará abierto hasta el 18 de mayo a las 15:00 horas, según la convocatoria publicada en el BOE.

Estas ayudas, gestionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, están dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a quienes cursan enseñanzas postobligatorias no universitarias.

La solicitud se realiza exclusivamente online, a través de la sede electrónica del Ministerio. Es obligatorio completar todo el proceso, firmarlo y registrarlo correctamente. Si no se finaliza, la solicitud no será válida.

Cuánto dinero puedes recibir: cuantías clave



El sistema se mantiene sin grandes cambios: becas con parte fija y parte variable, en función de la renta y el rendimiento académico.

Para universitarios:

Matrícula : cubre el coste de los créditos en primera matrícula.

: cubre el coste de los créditos en primera matrícula. 1.700 euros por renta familiar.

por renta familiar. 2.700 euros por residencia durante el curso.

durante el curso. Entre 50 y 125 euros por excelencia académica.

Para no universitarios:

300 euros de beca básica.

de beca básica. 350 euros en Grado Básico.

en Grado Básico. Cuantía variable (mínimo 60 euros) según renta y notas.

Las novedades más importantes de este año

La convocatoria introduce varios cambios relevantes:

Ayudas parciales para menos créditos : si te matriculas de 48 a 59 créditos, podrás recibi r 350 euros por renta y 350 euros por residencia . Antes, estas ayudas no estaban contempladas en estos casos.

: si te matriculas de 48 a 59 créditos, podrás recibi . Antes, estas ayudas no estaban contempladas en estos casos. Más flexibilidad para estudiantes con discapacidad : con una discapacidad entre el 25% y el 64%, bastará con matricularse de 45 créditos. Antes, el mínimo era de 60 créditos.

: con una discapacidad entre el 25% y el 64%, bastará con matricularse de 45 créditos. Antes, el mínimo era de 60 créditos. Más ayuda para Ceuta y Melilla : la ayuda de residencia pasa de 444 a 888 euros . Se equipara así a la de estudiantes de territorios insulares.

: la ayuda de residencia pasa de . Se equipara así a la de estudiantes de territorios insulares. Subida de los umbrales de patrimonio: se actualizan con un incremento medio del 10%. Es la primera revisión en más de una década, lo que permite que más estudiantes puedan acceder a las becas.

Qué debes tener en cuenta antes de solicitarla

Antes de rellenar el formulario:

Ten claros tus datos económicos y familiares .

. Revisa bien el número de créditos en los que te matricularás.

en los que te matricularás. Comprueba si cumples los requisitos de renta y patrimonio.

Además, aunque no sepas todavía qué vas a estudiar exactamente, debes solicitar la beca dentro del plazo. Luego podrás modificar algunos datos.

Un plazo clave que no debes dejar pasar



El plazo termina el 18 de mayo a las 15:00 horas. No hay prórrogas habituales, así que conviene no apurar. Estas becas son una de las principales vías de acceso a estudios superiores en España. Y este año llegan con cambios que amplían el acceso, especialmente para perfiles con menos créditos o situaciones específicas.