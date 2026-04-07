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Becas MEC 2026-2027: ya puedes pedirlas desde hoy con nuevas ayudas y cambios clave en los requisitos
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Becas MEC 2026-2027: ya puedes pedirlas desde hoy con nuevas ayudas y cambios clave en los requisitos

La ayuda ligada a la renta es de 1.700 euros y la de residencia de 2.700 euros.

Félix Esteban
Félix Esteban
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Student, friends and laptop at park in research, education or outdoor learning on technology. Group of young academic learners on computer with books for project, collaboration or teamwork in natureGetty Images

No son solo fechas para la declaración de la renta, sino para la solicitud de becas. Desde el 7 de abril de 2026 ya puedes solicitar las del MEC para el curso 2026-2027. El plazo estará abierto hasta el 18 de mayo a las 15:00 horas, según la convocatoria publicada en el BOE. 

Estas ayudas, gestionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, están dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a quienes cursan enseñanzas postobligatorias no universitarias.

La solicitud se realiza exclusivamente online, a través de la sede electrónica del Ministerio. Es obligatorio completar todo el proceso, firmarlo y registrarlo correctamente. Si no se finaliza, la solicitud no será válida.

Cuánto dinero puedes recibir: cuantías clave

El sistema se mantiene sin grandes cambios: becas con parte fija y parte variable, en función de la renta y el rendimiento académico.

Para universitarios:

  • Matrícula: cubre el coste de los créditos en primera matrícula.
  • 1.700 euros por renta familiar.
  • 2.700 euros por residencia durante el curso.
  • Entre 50 y 125 euros por excelencia académica.

Para no universitarios:

  • 300 euros de beca básica.
  • 350 euros en Grado Básico.
  • Cuantía variable (mínimo 60 euros) según renta y notas.

Las novedades más importantes de este año

La convocatoria introduce varios cambios relevantes:

  • Ayudas parciales para menos créditos: si te matriculas de 48 a 59 créditos, podrás recibir 350 euros por renta y 350 euros por residencia. Antes, estas ayudas no estaban contempladas en estos casos. 
  • Más flexibilidad para estudiantes con discapacidad: con una discapacidad entre el 25% y el 64%, bastará con matricularse de 45 créditos. Antes, el mínimo era de 60 créditos. 
  • Más ayuda para Ceuta y Melilla: la ayuda de residencia pasa de 444 a 888 euros. Se equipara así a la de estudiantes de territorios insulares. 
  • Subida de los umbrales de patrimonio: se actualizan con un incremento medio del 10%. Es la primera revisión en más de una década, lo que permite que más estudiantes puedan acceder a las becas.

Qué debes tener en cuenta antes de solicitarla

Antes de rellenar el formulario:

  • Ten claros tus datos económicos y familiares.
  • Revisa bien el número de créditos en los que te matricularás.
  • Comprueba si cumples los requisitos de renta y patrimonio.

Además, aunque no sepas todavía qué vas a estudiar exactamente, debes solicitar la beca dentro del plazo. Luego podrás modificar algunos datos.

Un plazo clave que no debes dejar pasar

El plazo termina el 18 de mayo a las 15:00 horas. No hay prórrogas habituales, así que conviene no apurar. Estas becas son una de las principales vías de acceso a estudios superiores en España. Y este año llegan con cambios que amplían el acceso, especialmente para perfiles con menos créditos o situaciones específicas.

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Te paso lo de la bio: Redactor de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Comunicación Corporativa en ESERP, ha trabajado como redactor, editor y coordinador en Grupo Merca2, así como redactor en Infodefensa y Business Insider, además de colaboraciones en otros medios y blogs como Wall Street International o La Voz del Basket. También realiza críticas de cine desde hace años.

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