Becas MEC 2026-2027: ya puedes pedirlas desde hoy con nuevas ayudas y cambios clave en los requisitos
La ayuda ligada a la renta es de 1.700 euros y la de residencia de 2.700 euros.
No son solo fechas para la declaración de la renta, sino para la solicitud de becas. Desde el 7 de abril de 2026 ya puedes solicitar las del MEC para el curso 2026-2027. El plazo estará abierto hasta el 18 de mayo a las 15:00 horas, según la convocatoria publicada en el BOE.
Estas ayudas, gestionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, están dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a quienes cursan enseñanzas postobligatorias no universitarias.
La solicitud se realiza exclusivamente online, a través de la sede electrónica del Ministerio. Es obligatorio completar todo el proceso, firmarlo y registrarlo correctamente. Si no se finaliza, la solicitud no será válida.
Cuánto dinero puedes recibir: cuantías clave
El sistema se mantiene sin grandes cambios: becas con parte fija y parte variable, en función de la renta y el rendimiento académico.
Para universitarios:
- Matrícula: cubre el coste de los créditos en primera matrícula.
- 1.700 euros por renta familiar.
- 2.700 euros por residencia durante el curso.
- Entre 50 y 125 euros por excelencia académica.
Para no universitarios:
- 300 euros de beca básica.
- 350 euros en Grado Básico.
- Cuantía variable (mínimo 60 euros) según renta y notas.
Las novedades más importantes de este año
La convocatoria introduce varios cambios relevantes:
- Ayudas parciales para menos créditos: si te matriculas de 48 a 59 créditos, podrás recibir 350 euros por renta y 350 euros por residencia. Antes, estas ayudas no estaban contempladas en estos casos.
- Más flexibilidad para estudiantes con discapacidad: con una discapacidad entre el 25% y el 64%, bastará con matricularse de 45 créditos. Antes, el mínimo era de 60 créditos.
- Más ayuda para Ceuta y Melilla: la ayuda de residencia pasa de 444 a 888 euros. Se equipara así a la de estudiantes de territorios insulares.
- Subida de los umbrales de patrimonio: se actualizan con un incremento medio del 10%. Es la primera revisión en más de una década, lo que permite que más estudiantes puedan acceder a las becas.
Qué debes tener en cuenta antes de solicitarla
Antes de rellenar el formulario:
- Ten claros tus datos económicos y familiares.
- Revisa bien el número de créditos en los que te matricularás.
- Comprueba si cumples los requisitos de renta y patrimonio.
Además, aunque no sepas todavía qué vas a estudiar exactamente, debes solicitar la beca dentro del plazo. Luego podrás modificar algunos datos.
Un plazo clave que no debes dejar pasar
El plazo termina el 18 de mayo a las 15:00 horas. No hay prórrogas habituales, así que conviene no apurar. Estas becas son una de las principales vías de acceso a estudios superiores en España. Y este año llegan con cambios que amplían el acceso, especialmente para perfiles con menos créditos o situaciones específicas.