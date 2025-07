Creían que su hija de 5 años estaba siempre enfadada hasta que un diagnóstico revela que es única

Else y Henning Jeppesen forman una pareja danesa que desde el año 1997 ejerce como padres de acogida. Tras tener a su hija Heidi, quien quedó discapacitada tras nacer con la enfermedad metabólica de Refsum, ambos decidieron dedicarse a ayudar a otros menores con dificultades.

Así es como llegó a ellos Henriette Christensen, una niña de cinco años a la que otras familias de acogida rechazaban por ser demasiado difícil. La menor era muy extrovertida y podía llegar a lanzar sillas si se enfadaba.

Tal y como recoge el canal de televisión danés TV Syd, los padres de acogida recibían llamadas frecuentes del colegio para que recogieran a la niña, ya que los profesores le tenían miedo cuando se enfadaba y los objetos volaban por los aires.

No obstante, Else no entendía por qué Henriette perdía el control en la escuela, ya que en casa no tenía esos arrebatos de ira. De hecho, la madre intentó provocarla para replicar uno de esos ataques de ira en el hogar y no lo logró.

Else había consultado a un psicólogo, el cual le había formulado recomendaciones para su colegio. Sin embargo, la madre descubrió que la escuela no había leído esas recomendaciones para ayudar a Henriette a estar mejor, por lo que la cambió de centro educativo y en la nueva escuela todo mejoró.

Un diagnóstico único

Sin embargo, con el paso de los años apareció un nuevo problema. Aunque los padres sabían que Henriette no podría valerse por sí misma al alcanzar la mayoría de edad, la realidad es que no había sido diagnosticada de discapacidad alguna, por lo que toda la asistencia pública terminaría al cumplir los 18 años y la niña tendría que mudarse.

En consecuencia, los padres de acogida insistieron en que a Henriette le diagnosticaran cuando tenía 15 años. Durante dos años, la niña fue examinada con electrodos en la cabeza, entrevistas psicológicas y escáneres.

Finalmente, los exámenes mostraron que la niña "tenía un defecto cromosómico en el quinto cromosoma. Los médicos nunca habían visto esto antes. El diagnóstico de Henriette fue único", señalan desde TV Syd.

El diagnóstico, más allá de permitir recetar un tratamiento, le ha permitido a Henriette, que a día de hoy tiene 20 años, poder seguir viviendo con los padres de acogida que tanto la han ayudado.