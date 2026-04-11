David Mateo, experto en nutrición: “El café negro no tiene más cafeína; probablemente tenga menos”

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo, solamente detrás del agua. Conforme a un portal especializado, de media, se consumen cada año alrededor de 400.000 millones de tazas.

Precisamente por su popularidad surgen muchas dudas al respecto; es por ello que el nutricionista y creador de contenido español, David Mateo, se refiere al tema a través de una de sus más recientes publicaciones en su canal de TikTok.

Mateo resuelve las dudas del café

El influencer niega rotundamente que el café sea malo para el corazón. No sobra mencionar que hay quienes consideran lo contrario. De la misma manera, aclara que el café no tiene efectos deshidratantes. Además, subraya que dicha bebida no crea ningún tipo de adicción peligrosa; “la ciencia lo considera así”, expone.

A su vez, señala otros beneficios que se pueden obtener por medio de su consumición, tales como la quema de grasa y la mejora del rendimiento deportivo y la optimización del sistema cognitivo, sobre todo la concentración. Por otra parte, desmonta un par de mitos en torno a esta bebida estimulante.

En primera instancia, profundiza sobre el café oscuro. “El café negro no tiene más cafeína y a menudo tiene incluso menos”, apunta. Posteriormente, habla sobre la supuesta eximición de cafeína por parte del café descafeinado: “Falso, tiene un poco de cafeína".

Los comentarios de los usuarios

Las personas han manifestado sus opiniones por medio de las redes sociales. Un usuario hace hincapié en lo nocivo que es el café. “El café, si padeces de algún tipo de problema nervioso, es ultradesaconsejable, puro veneno, y más los torrefactos con contenido en azúcar para tostarlos”, sostiene.

Otro, por el contrario, resalta lo agradable que le parece la bebida. “Está bien rico, mejor intercambiarlo: café y descafeinado”, afirma.