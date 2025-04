Soy técnica nutricionista y este es el máximo de cafés diarios con el que no está en riesgo tu salud

El café forma parte de la rutina de muchas personas, pero sigue generando numerosas dudas su consumo. ¿Cuánto café es demasiado? ¿Es malo para la salud? La técnica superior en Nutrición en Dietética Ana Luzón responde a estas preguntas, "de acuerdo a lo que dice la ciencia al respecto y da pautas sobre cómo puedes disfrutarlo sin miedo.

La primera pregunta es ¿Cuánto café es seguro tomar al día? "Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)", destaca Luzón, "hasta 400 mg. de cafeína al día es seguro para adultos sanos". "Esto equivale aproximadamente a: tres o cuatro cafés espresso o filtrados; a cinco a seis cafés de cápsula (tipo Nespresso), o a varias tazas de té o chocolate (que también contienen cafeína)". Así que si sueles tomar entre dos y tres cafés al día, "estás dentro del rango seguro", afirma esta experta.

Aún así, debemos recordar, puntualiza Luzon, "que cada cuerpo responde diferente, así que si notas nerviosismo, insomnio, palpitaciones o ansiedad, quizá necesitas reducir tu dosis o alejarla de la tarde-noche".

La segunda cuestión sería: ¿El café es bueno para la salud? "Aunque durante años el café arrastró mala fama, hoy sabemos que el café, en dosis adecuadas, aporta más beneficios que riesgos", responde la técnica en dietética. Pero a la vez nos da otra información relevante adicional sobre el consumo de café: "Es una de las principales fuentes de antioxidantes en muchas dietas occidentales; se asocia a menor riesgo de Parkinson, Alzheimer, diabetes tipo 2, cirrosis y cáncer hepático; mejora el rendimiento cognitivo y físico, reduce la fatiga mental, y tiene un potencial efecto neuroprotector".

Estudios recientes, añade esta experta, "lo asocian a una menor mortalidad por cualquier causa". Pero una cuestión importante a resaltar, advierte esta especialista, "es que estamos hablando de café en sí, no de la cafeína aislada". "El café contiene polifenoles, vitaminas y minerales que contribuyen a estos efectos positivos", aclara.

Y, finalmente, la última pregunta tiene que ver con la parte perjudicial del café: ¿Hay algún “pero”? "Sí", responde la nutricionista. "El café no es para todo el mundo, ni en cualquier contexto. Si tienes ansiedad, insomnio o estrés crónico, puede agravar los síntomas; además, en personas con problemas digestivos o hipersensibilidad, conviene observar cómo sienta, y si para lo que tomas café es para “aguantar el día”, es mejor que antes de recurrir a ello te preguntastes por qué necesitas aguantar tanto".

En resumen, concluye Ana Luzón, el tomar tres o cuatro cafés al día es sano para la mayoría de la gente y si los toleras bien y los disfrutas, el café puede formar parte de una dieta saludable. "Pero, ojo, no lo uses como sustituto del descanso ni como parche para la fatiga crónica, porque el café no debería ser tu gasolina. Porque tu energía viene de cómo duermes, cómo comes, cómo te cuidas y el café sólo debe acompañar estos buenos hábitos", destaca.