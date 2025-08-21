Descubren una especie de 'brújula' en el cerebro humano y esta es la dirección a la que apunta de forma constante

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania (EEUU) ha publicado un estudio en la revista científica The Journal of Neuroscience en el que se señala que en el cerebro humano existe una especie de 'brújula'.

La misma está formada por dos regiones que registran constantemente la dirección del movimiento apuntando hacia adelante. Por lo tanto, se trata de un elemento indispensable para mantener la orientación mientras que se está en movimiento.

El trabajo ha estado coordinado por Zhengang Lu y Russell Epstein, y se ha basado en la recopilación de imágenes del cerebro de 15 voluntarios mientras conducían un taxi en una ciudad virtual.

De esa forma, los científicos identificaron dos regiones que parecen realizar un seguimiento constante (incluso al subir a los pasajeros al taxi virtual) de la dirección del movimiento personal con respecto al eje norte-sur.

Nuevo horizonte en el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas

Este hallazgo puede abrir un nuevo horizonte en lo que se refiere al diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas, ya que como destaca Russell Epstein, "la pérdida del sentido de la orientación es un fenómeno que puede producirse en las enfermedades neurodegenerativas".

En ese sentido, Russell Epstein ha resaltado que "seguir explorando la función de estas dos regiones cerebrales podría ayudar a diagnosticar precozmente o a controlar la progresión de estas patologías".

"También nos interesa comprender cómo las personas se orientan basándose tanto en estímulos externos, como lo que ven, como en estímulos internos. Podría arrojar luz sobre los retos a los que se enfrentan las personas con problemas de visión", ha añadido Russell Epstein.