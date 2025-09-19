Dos expertos coinciden: la postura del "soñador" es la mejor para dormir sin despertarse con dolor al día siguiente

Un hombre durmiendo en una cama, en una imagen de archivo

Dormir es un mundo en sí mismo. Al llevarnos varias horas en la cama, es fundamental adoptar una postura en la que el cuerpo se encuentre cómodo y relajado para evitar dolores al despertarse (y además tener un sueño de la máxima calidad).

En ese sentido, los expertos tienen claro que la mejor forma de dormir es adoptando la postura del "soñador". La misma consiste en acostarse de lado, con las rodillas ligeramente flexionadas y un cojín colocado entre las piernas.

Sammy Margo, especialista en sueño, destaca, en declaraciones a Vogue Italia, que "esta posición proporciona un excelente apoyo para la cabeza, el cuello, la columna vertebral y las caderas, lo que permite que el cuerpo descanse en una alineación neutra, sin torsiones ni flexiones durante la noche".

"Además, reduce la presión sobre las articulaciones, facilita la respiración, favorece el drenaje linfático y ofrece beneficios para la digestión, ya que facilita el paso de los alimentos a través del intestino. En particular, se recomienda para personas con reflujo ácido y embarazadas", añade Margo.

Por su parte, el doctor Ilan Lieberman, consultor en medicina del dolor en el Hospital Universitario de South Manchester (Inglaterra), señala que "en general, la postura ideal para dormir es aquella que implica la menor tensión posible y permite una alineación neutra de la columna vertebral".

Al respecto, el experto confirma que "esto es más fácil de conseguir si se duerme de lado, en posición semifetal, ya que esta postura ejerce la menor presión posible sobre la columna vertebral".

En cuanto al lado sobre el que es preferible dormir, los entendidos aconsejan hacerlo sobre el lado izquierdo. El motivo es que es beneficioso a nivel circulatorio, ya que favorece el correcto flujo sanguíneo hacia el corazón y evita que la arteria aorta se comprima, un problema que sí puede darse si se duerme sobre el lado derecho.