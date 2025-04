El cereal favorito de muchos españoles para el desayuno se convierte en cianuro en el cuerpo

El lino es una semilla consumida cada vez con más frecuencia en España. Según la nutricionista Jennifer Scheinman, de Timeline Nutrition, "son una maravilla desde el punto de vista nutricional".

Se recomienda su consumo entre una y dos cucharadas diarias y se pueden tomar tanto enteras como molidas en batidos, como cereales o acompañando yogures, ensaladas e incluso como parte de salsas, aunque puede generar cierto malestar estomacal si se consumen con poca agua.

Sus beneficios van desde la mejora de la salud intestinal debido a su contenido en fibra a ayudar a reducir el colesterol y a disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas debido a sus niveles de ácidos grasos omega-3.

Además de en forma de semillas, la harina de linaza se ha popularizado en suplementos y elaboraciones varias. No obstante, esta forma cuando se descompone en el cuerpo libera cianuro tóxico o ácido cianhídrico, que no debe ser alarmante para el ser humano si se ingiere en pequeñas cantidades.

La linamarina se trata de un glucósido cianogénico presente en las semillas que se descompone en ácido cianhídrico, más conocido como cianuro, cuando entra en contacto con la enzima linasa presente en el proceso de molido o masticación.

Sobre la linamarina, especialmente presente en la harina de linaza, la Autoridad Alimentaria de Finlandia, ha señalado que se debe consumir con moderación en adultos y no debe consumirse por niños pequeños menores de 12 años ni por mujeres embarazadas o en período de lactancia, aunque apunta a que se necesita más investigación para valorar los efectos secundarios.

Tal y como recogen en Amoseeds, "estas sustancias no son peligrosas por sí mismas, se transforman en ácido cianhídrico (cianuro) durante la masticación, lo que sí es tóxico para los humanos". "No obstante, la cantidad presente en estas semillas es tan pequeña que no representa un riesgo si se consumen de manera adecuada", advierten.

De ahí que la Comisión Europea estableciese en agosto de 2022 una limitación a 250mg/kg de ácido cianhídrico en las semillas de lino enteras, trituradas, molidas, machacadas o picadas para producción de productos y de 150mg/kg en el caso de productos que llegan al consumidor final.