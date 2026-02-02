Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rufián menciona a Ayuso delante de Feijóo y se forma la mundial: después el líder del PP dice y hace esto
"Sospecho que no quiere contradecir a Ayuso. Está más incómodo...". 

Álvaro Palazón
Rufián en la en la Comisión de la DANA del CONGRESO
Después de lidiar con Oskar Matute (Bildu), Alberto Núñez Feijóo se las ha tenido con Gabriel Rufián durante su comparecencia en la Comisión de la DANA del Congreso de los Diputados. 

El portavoz de ERC ha terminado su intervención antes de tiempo debido a los continuos rifirrafes con Feijóo y a las interrupciones de los diputados ahí presentes, que aporreaban la mesa cada vez que el líder del PP hablaba. 

"Cuando usted habla de corrupción, le escucho, porque siempre he escuchado a los expertos", le ha espetado Rufián a Feijóo, que le ha dicho que el político catalán ampara la corrupción por seguir apoyando al Gobierno de Sánchez. 

Rufián ha sacado a colación el tema de las residencias de la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en la primera ola de la pandemia. El diputado catalán ha querido saber si Feijóo tiene la misma consideración por todas las víctimas, también las de las residencias de Madrid.  

Unas víctimas a las que Isabel Díaz Ayuso, "que manda más que usted", se refirió como "plataformas de frustrados". Tras el jaleo posterior, Rufián ha comentado: "Si ha estado 20 minutos hablando de ETA, ¿yo no puedo hablar de las residencias?". 

"Respeto a todas las víctimas de cualquier accidente o de cualquier situación que haya producido mi país", ha dicho Feijóo, que antes ha tenido que escuchar cómo Rufián decía que Ayuso era su jefa. 

"¿También a las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid? ¿Está usted contradiciendo a la señora Ayuso?", le ha preguntado Rufián. "No estoy contradiciendo nada ni a nadie. No hago diferencias entre víctimas, usted sí", ha dicho Feijóo. 

"¿Pero le parece bien?", ha insistido Rufián. "Pero me parece bien lo qué", ha añadido Feijóo, que ha pedido amparo a la mesa. "Sospecho que no quiere contradecir a Ayuso. Está más incómodo...", le ha vuelto a decir el dirigente catalán. 

