'The New York Times' explica la razón por la que España es un país "atípico": a muchos les escocerá y otros sacarán pecho

El prestigioso diario estadounidense The New York Times, fundado en 1851 y ganador de 132 Premios Pulitzer, más que ningún otro periódico en todo el mundo, ha dedicado un artículo a España que tiene un titular muy descriptivo: "Bienvenidos a España".

El rotativo americano destaca que este país "aborda el problema de los inmigrantes indocumentados de una manera completamente diferente", en clara referencia a la regularización que plantea el Gobierno, en pocos meses, de todos los migrantes que viven en España en situación administrativa irregular, alrededor de medio millón de personas que podrán incorporarse al mercado de trabajo o ir al médico con normalidad.

The New York Times explica que "el Gobierno del socialista Pedro Sánchez calificó la medida de crucial para el futuro económico de España" y recuerda en ese sentido que "la mano de obra migrante desempeña un papel importante en la economía del país".

En el artículo se recoge también la postura de Vox, al que definen como "partido de extrema derecha: "Los líderes de la oposición española discreparon en gran medida. Vox anunció que demandaría al gobierno por la decisión. Su líder afirmó que Sánchez estaba 'acelerando una invasión".

Qué pasa en otros países

Además, se explica por qué la postura de España en este tema es "atípica": "La decisión de España contradice la postura hacia la inmigración adoptada por muchos gobiernos occidentales, que cuenta con un amplio apoyo público. Gran Bretaña endureció recientemente sus normas sobre refugiados. Italia declaró que quería detener a los solicitantes de asilo en Albania mientras revisaba sus solicitudes. Grecia encarcela a quienes permanecen en el país tras rechazar sus solicitudes. En Estados Unidos, Trump ha prometido arrestar y deportar a millones de inmigrantes ilegales, ordenando una ofensiva para lograrlo.".

En cualquier caso, The New York Times subraya que esta medida no es nueva, ya que "España ya ha legalizado oleadas de inmigrantes indocumentados en el pasado y ha intentado presentarse como un referente para los inmigrantes". Recuerda que se ha hecho "tanto bajo gobiernos progresistas como conservadores" y que "estas campañas ayudaron a evitar que la población española disminuyera, como ha ocurrido en otros países europeos".