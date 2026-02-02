Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
'The New York Times' explica la razón por la que España es un país "atípico": a muchos les escocerá y otros sacarán pecho
Virales
Virales

'The New York Times' explica la razón por la que España es un país "atípico": a muchos les escocerá y otros sacarán pecho

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La Playa de las Catedrales, en Lugo.
La Playa de las Catedrales, en Lugo.Getty Images

El prestigioso diario estadounidense The New York Times, fundado en 1851 y ganador de 132 Premios Pulitzer, más que ningún otro periódico en todo el mundo, ha dedicado un artículo a España que tiene un titular muy descriptivo: "Bienvenidos a España".

El rotativo americano destaca que este país "aborda el problema de los inmigrantes indocumentados de una manera completamente diferente", en clara referencia a la regularización que plantea el Gobierno, en pocos meses, de todos los migrantes que viven en España en situación administrativa irregular, alrededor de medio millón de personas que podrán incorporarse al mercado de trabajo o ir al médico con normalidad.

The New York Times explica que "el Gobierno del socialista Pedro Sánchez calificó la medida de crucial para el futuro económico de España" y recuerda en ese sentido que "la mano de obra migrante desempeña un papel importante en la economía del país".

En el artículo se recoge también la postura de Vox, al que definen como "partido de extrema derecha: "Los líderes de la oposición española discreparon en gran medida. Vox anunció que demandaría al gobierno por la decisión. Su líder afirmó que Sánchez estaba 'acelerando una invasión".

Qué pasa en otros países 

Además, se explica por qué la postura de España en este tema es "atípica": "La decisión de España contradice la postura hacia la inmigración adoptada por muchos gobiernos occidentales, que cuenta con un amplio apoyo público. Gran Bretaña endureció recientemente sus normas sobre refugiados. Italia declaró que quería detener a los solicitantes de asilo en Albania mientras revisaba sus solicitudes. Grecia encarcela a quienes permanecen en el país tras rechazar sus solicitudes. En Estados Unidos, Trump ha prometido arrestar y deportar a millones de inmigrantes ilegales, ordenando una ofensiva para lograrlo.".

En cualquier caso, The New York Times subraya que esta medida no es nueva, ya que "España ya ha legalizado oleadas de inmigrantes indocumentados en el pasado y ha intentado presentarse como un referente para los inmigrantes". Recuerda que se ha hecho "tanto bajo gobiernos progresistas como conservadores" y que "estas campañas ayudaron a evitar que la población española disminuyera, como ha ocurrido en otros países europeos". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales