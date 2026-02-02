Tensísimo 'careo' entre Rufián y Feijóo en la comisión de la DANA: ​"No sé si es más ignorante que arrogante"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado este lunes una tensa comparecencia en la Comisión sobre la DANA en el Congreso de los Diputados, con durísimos reproches cruzados con, especialmente, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, o de Bildu, Oskar Matute. Además, ha vuelto a manifestar que la respuesta de todas las administraciones a la tragedia que costó la vida de 230 personas "no estuvo al nivel exigible" y que el Gobierno central no declaró "una emergencia nacional de libro".

En sus más de tres horas de comparecencia, Feijóo ha acusado a Rufián de ser un "colaborador del gobierno de España" y de no pedir responsabilidades al Ejecutivo por el accidente ferroviario de Adamuz. Lo que le ha valido del dirigente de ERC la siguiente respuesta: "No sé si es más ignorante que arrogante". Feijóo ha contestado: "Más arrogante que usted es imposible. Usted es valiente con el presidente dimitido. Pero usted es muy cobarde con los responsables del gobierno central. Si yo fuera miembro del Gobierno, usted me habría traído un trozo de carril al Congreso y la habría dejado en mi escaño".

Para Rufián, sin embargo, Feijóo ha pedido la dimisión de Puente a los cuatro días del accidente de Adamuz y mantuvo a Mazón hasta un año después de la DANA. "Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar. Y usted lo compara con un descarrilamiento que probablemente vino del error por una soldadura de una subcontrata y el ministro de turno está dando explicaciones. Al otro, le han tenido que poner la cara muy roja para que dimitiera. Y a día de hoy está cobrando un sueldo en las cortes valencianas", le ha dicho Rufián. Aunque Feijóo cree que es mucho más grave "un accidente en un punto en el que los maquinistas advirtieron hasta veinte veces" que un "fenómeno meteorológico sin precedentes"

Con Oskar Matute, Feijóo ha evitado responder casi todas las preguntas aludiendo a las víctimas de ETA. "Me sorprende que me interrogue después de los 800 muertos y los más de 2500 heridos que tiene a sus espaldas una organización terrorista a la que ustedes apoyan", "¿Usted se cree que a mí me va a censurar como lo ha hecho con mis compañeros?", "Cuando le escucho a hablar de cuerpos sin vida...", son algunos de los comentarios que ha vertido Feijóo, una estrategia que Matute ha considerado como la del "comodín de ETA".

Por lo demás, Feijóo ha señalado que "no tenía autoridad sobre las decisiones que tomaba Mazón" y que la respuesta de todas las administraciones públicas no fue la correcta. "Mazón dimitió. No sé por qué no hacemos la reflexión de por qué otros siguen todavía en el ejercicio de su cargo. El Gobierno de España no sólo no asumió ninguna responsabilidad política sino que el Gobierno responsable directo de la Confederación y de la Agencia de Meteorología aún no ha ido a Valencia y lo que ha hecho su partido es promocionarla al rango de vicepresidenta de la Comisión Europea", ha proclamado, en alusión a la exministra Teresa Ribera.

Los mensajes con Page y Juanma Moreno

Varios de los vocales de la comisión también le han pedido que muestre los mensajes que se intercambió con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y le han preguntado por qué no dejó la cena que tuvo la noche de la DANA para interesarse por lo ocurrido. Sobre lo primero, Feijóo ha respondido que a él le gustaría ver "los mensajes de las autoridades competentes en la gestión de la DANA. De la ministra de Defensa, del ministro de Interior, de la delegada del gobierno, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del director de la Agencia de Meteorología (AEMET), de la directora general de Protección Civil, y del secretario de Estado de Medio Ambiente. Todas esas llamadas, si es que se produjeron, esos mensajes hacia el Cecopi y entre ellos. Creo que es muy relevante conocerlos", ha apostillado.

Sobre su agenda esa noche, Feijóo se ha limitado a decir que al acto al que acudió también estaba presente un miembro del Gobierno. "Sería bueno que le pregunten ustedes al ministro que estaba conmigo compartiendo cena institucional si realmente se puso en contacto con la delegada del Gobierno", ha dicho.

Las respuestas de Feijóo no han satisfecho a la mayoría de los grupos. Águeda Micó (Grupo Mixto) ha señalado que el líder del PP "es igual de culpable que el señor Mazón" en lo que respecta a la tragedia de la DANA y Javier Sánchez, de Podemos, le ha acusado de haber "encubierto" la gestión "negligente y homicida" del señor Mazón. Además, según los mensajes intercambiados con Mazón, el dirigente de la formación morada le ha reprochado que mostrara "más interés por el relato" que "para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas".