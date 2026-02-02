El encontronazo entre Feijóo y Oskar Matute acaba con una frase del de Bildu que estará en todos los telediarios 

Tensión absoluta durante el turno de preguntas del diputado de Bildu Oskar Matute a Alberto Núñez Feijóo durante la comparecencia del líder del PP en la Comisión de la DANA del Congreso.

Allí, Feijóo se las ha tenido con el diputado de Bildu al que le ha respondido mencionando a la banda terrorista ETA. De hecho, la presidenta de la comisión ha tenido que llamar al orden al dirigente del PP en varias ocasiones por no ceñirse al tema.

El líder de la oposición llega a la comisión después de que hayan salido a la luz sus mensajes de Whatsapp a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana durante la tragedia.

"¿Cuándo piensa dimitir?"

"¿Cuándo piensa dimitir?", le ha preguntado Matute a Feijóo, que afirmó en los días posteriores a la DANA que había estado informado "en tiempo real" de la tragedia cuando a la jueza le dijo que no.

"Escucharle a usted hablar de mentiras y verdades es un insulto", le ha espetado Feijóo a Matute, sacando a colación los "800 muertos" de ETA. Ahí ha tenido que intervenir la presidenta de la Comisión.

Después le ha preguntado —Feijóo a Matute— si tiene información sobre los asesinatos sin esclarecer de ETA. "No la tengo", le ha dicho el diputado de Bildu. "El comodín de ETA. Si la tendría usted tenía que vigilar la acción de la Justicia porque estaría siendo bastante negligente y torpe cuando permite que alguien como yo carezca de ningún tipo de antecedente penal. Algo que en su partido no es tan excepcional".

El comodín de ETA

Al finalizar la intervención de Matute, el diputado de Bildu le ha dicho a Feijóo —que se lamentaba de no haber sido informado como líder de la oposición— que lamenta decirle que el cargo de "líder de la oposición" no tiene rango institucional.

"Es una cosa que a usted le viste y me parece bien pero que no le confiere un plus de notoriedad con respecto a ningún diputado", ha afirmado Matute. "Usted está a favor de que no me informaran entonces", ha dicho Feijóo. "Como a cualquier diputado", ha añadido Matute.

"No sé entonces por qué estoy aquí", ha dicho de nuevo Feijóo. "Porque quiere. Seguramente está ahí porque quiere y no está de presidente porque no quiere. Hágase un favor y háganoslo a todos y siga sin querer ser presidente del Gobierno", ha zanjado Matute.