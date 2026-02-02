Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El encontronazo entre Feijóo y Oskar Matute acaba con una frase del de Bildu que estará en todos los telediarios
Virales
Virales

El encontronazo entre Feijóo y Oskar Matute acaba con una frase del de Bildu que estará en todos los telediarios 

El líder del PP comparece en la Comisión de la DANA del Congreso.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Feijóo y Matute en el Congreso
Feijóo y Matute en el CongresoYOUTUBE

Tensión absoluta durante el turno de preguntas del diputado de Bildu Oskar Matute a Alberto Núñez Feijóo durante la comparecencia del líder del PP en la Comisión de la DANA del Congreso. 

Allí, Feijóo se las ha tenido con el diputado de Bildu al que le ha respondido mencionando a la banda terrorista ETA. De hecho, la presidenta de la comisión ha tenido que llamar al orden al dirigente del PP en varias ocasiones por no ceñirse al tema. 

El líder de la oposición llega a la comisión después de que hayan salido a la luz sus mensajes de Whatsapp a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana durante la tragedia. 

"¿Cuándo piensa dimitir?"

"¿Cuándo piensa dimitir?", le ha preguntado Matute a Feijóo, que afirmó en los días posteriores a la DANA que había estado informado "en tiempo real" de la tragedia cuando a la jueza le dijo que no. 

"Escucharle a usted hablar de mentiras y verdades es un insulto", le ha espetado Feijóo a Matute, sacando a colación los "800 muertos" de ETA. Ahí ha tenido que intervenir la presidenta de la Comisión.

Después le ha preguntado —Feijóo a Matute— si tiene información sobre los asesinatos sin esclarecer de ETA. "No la tengo", le ha dicho el diputado de Bildu. "El comodín de ETA. Si la tendría usted tenía que vigilar la acción de la Justicia porque estaría siendo bastante negligente y torpe cuando permite que alguien como yo carezca de ningún tipo de antecedente penal. Algo que en su partido no es tan excepcional". 

El comodín de ETA

Al finalizar la intervención de Matute, el diputado de Bildu le ha dicho a Feijóo —que se lamentaba de no haber sido informado como líder de la oposición— que lamenta decirle que el cargo de "líder de la oposición" no tiene rango institucional. 

"Es una cosa que a usted le viste y me parece bien pero que no le confiere un plus de notoriedad con respecto a ningún diputado", ha afirmado Matute. "Usted está a favor de que no me informaran entonces", ha dicho Feijóo. "Como a cualquier diputado", ha añadido Matute. 

"No sé entonces por qué estoy aquí", ha dicho de nuevo Feijóo. "Porque quiere. Seguramente está ahí porque quiere y no está de presidente porque no quiere. Hágase un favor y háganoslo a todos y siga sin querer ser presidente del Gobierno", ha zanjado Matute. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales