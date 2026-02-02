El economista Julen Bollain da el dato que desmonta los comentarios de lo que va a tener que pagar Alcaraz a Hacienda

El tenista español Carlos Alcaraz se convirtió este domingo en el jugador más joven en lograr el Career Grand Slam, es decir, ganar todos los Grand Slam al menos una vez en su carrera. Lo hizo tras conquistar el Open de Australia al vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Desde que lo lograra, el de El Palmar ha sido portada de todos los periódicos y noticia principal en los telediarios tanto a nivel nacional como internacional. La gesta del español tuvo pegados a la televisión a millones de personas en todo el mundo y paralizó el mundo del deporte.

Sin embargo, Alcaraz también ha sido protagonista por el premio económico que se ha llevado como ganador del Open de Australia. Tal y como publicó el propio torneo, este año la cantidad de dinero a repartir ha sido récord y ha superado a ediciones anteriores de ese Grand Slam.

Concretamente, Alcaraz se ha llevado los 4.150.000 dólares australianos, que se traducen en alrededor de 2,44 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,5 % respecto al año pasado.

El pago a Hacienda

Sin embargo y como cada vez que un tenista gana un Grand Slam y recibe un premio de estas características (ya ocurrió con Rafa Nadal y ahora está pasando con Carlos Alcaraz), en las redes sociales se ven comentarios sobre lo que va a tener que pagar a Hacienda.

En las últimas horas, se ha compartido un titular que decía que "Pedro Sánchez le va a sacar casi la mitad de su premio a Alcaraz". Esto no es algo que solo ocurra en España, tal y como ha explicado en su cuenta de X el economista Julen Bollaín.

"En España tributará por el 47 % de las ganancias. En Francia sería el 54%, en Alemania el 48%, en Dinamarca el 56%, en Bélgica el 50%, en Suecia el 53% y en Finlandia el 57%. A mayor tributación, por lo que sea, mejores servicios públicos", ha explicado.

Una corta pero exitosa carrera

Carlos Alcaraz, a sus 22 años, no solo se ha convertido en el tenista más joven en ganar los cuatro grandes torneos del circuito, algo que solo han logrado ocho tenistas en la historia de la era Open, si no que también va camino de ser un hombre récord a nivel económico.

Tal y como ha contado la plataforma de Dazn, Alcaraz habría ganado más de 60 millones de dólares en su corta, pero brillante carrera en el deporte profesional. Entre los éxitos del murciano hay ya siete Grand Slam, que son los siguientes: