ENCUESTA: ¿Crees que se deben prohibir las redes sociales a menores de 16 años?

Australia es desde ya el primer país del mundo que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años con la entrada en vigor de una ley que busca mejorar el bienestar psicológico y social de adolescentes y niños. Esta medida afecta a todas las redes, desde Instagram a TikTok, pasando por X, Facebook o Twitch.

A partir de ahora, las tecnológicas tendrán que tomar medidas para impedir que las personas que no hayan alcanzado esa edad tengan cuenta activa en ellas. Si no lo hacen, se exponen a sanciones.

Esto se traduce en que tienen la obligación de borrar los perfiles de los menores de 16 años y, por otro lado, de verificar la edad de los nuevos usuarios que quieran darse de alta en ellas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha defendido que gracias a la prohibición "los niños tendrán más tiempo para ser niños y los padres tendrán mayor tranquilidad", resalta Europa Press. "Esta ley busca facilitarles conversaciones con sus hijos sobre los riesgos y daños de usar Internet", aseveró.

El Ejecutivo australiano ha argumentado que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Entre los riesgos más citados, como recoge EFE, figuran el ciberacoso, engaño pederasta (grooming), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica.

Según Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), esta ley es una forma de controlar "por la puerta de atrás" el acceso a Internet de todos los ciudadanos en Australia. Otras empresas han criticado la falta de concreción de la medida, que no impone ningún sistema de verificación para bloquear el acceso a los menores de 16 años.

