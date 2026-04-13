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El consejo para aprender inglés que no sabías que necesitabas
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El consejo para aprender inglés que no sabías que necesitabas

Una profesora comparte en la red social X un truco sencillo para no volver a dudar entre "in", "on" o "at".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una profesora borrando la pizarra de un colegio, en una imagen de archivo
Una profesora borrando la pizarra de un colegio, en una imagen de archivoGetty Images / MILATAS

Hay cosas del inglés que parecen pequeñas… pero que bloquean a muchísima gente. Una de ellas es elegir bien las preposiciones.

¿Se dice "on the bus" o "in the bus"? ¿"in the car" o "on the car"? ¿Y qué pasa con una moto?

Una profesora ha compartido en X un truco tan simple como eficaz que promete acabar con esas dudas de una vez por todas.

La regla del pasillo

La clave está en algo muy visual: el pasillo. Según explica, si el medio de transporte tiene pasillo -es decir, puedes levantarte y moverte por dentro- se utiliza "on".

Por ejemplo:

"on the plane" (en el avión)

"on the bus" (en el autobús)

"on the train" (en el tren)

La lógica es sencilla: no estás "dentro" como en una caja cerrada, sino en un espacio por el que puedes moverte.

Cuando no hay pasillo, cambia todo

En cambio, si el transporte no tiene pasillo, se utiliza "in". Ahí entran ejemplos como: "in the car" (en el coche)

En estos casos, la sensación es la de estar dentro de un espacio más cerrado, sin posibilidad de desplazarte por él.

Aquí es donde suele venir la duda. La profesora lo explica de forma muy directa: la moto no encaja exactamente en ninguna de las dos categorías… pero hay otra lógica que manda.

En una moto no estás dentro, estás encima. Por eso se dice: "on the bike"

Un truco que cambia la forma de pensar el idioma

Lo interesante de este consejo no es solo que sea fácil de recordar. Es que transforma una norma abstracta en algo visual.

En lugar de memorizar reglas, basta con imaginar la situación: ¿puedo caminar dentro? ¿estoy encerrado? ¿voy encima? Y la respuesta sale casi sola.

Este tipo de trucos se han vuelto especialmente populares en redes porque responden a una necesidad muy concreta: aprender sin saturarse.

Entender el idioma, no solo repetirlo. Y en un detalle tan pequeño como una preposición, ese cambio de enfoque puede marcar la diferencia entre dudar… o hablar con seguridad.

Porque a veces, aprender inglés no es cuestión de estudiar más. Sino de verlo de otra forma.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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