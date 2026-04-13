El consejo para aprender inglés que no sabías que necesitabas

Una profesora borrando la pizarra de un colegio, en una imagen de archivo

Hay cosas del inglés que parecen pequeñas… pero que bloquean a muchísima gente. Una de ellas es elegir bien las preposiciones.

¿Se dice "on the bus" o "in the bus"? ¿"in the car" o "on the car"? ¿Y qué pasa con una moto?

Una profesora ha compartido en X un truco tan simple como eficaz que promete acabar con esas dudas de una vez por todas.

La regla del pasillo

La clave está en algo muy visual: el pasillo. Según explica, si el medio de transporte tiene pasillo -es decir, puedes levantarte y moverte por dentro- se utiliza "on".

Por ejemplo:

"on the plane" (en el avión)

"on the bus" (en el autobús)

"on the train" (en el tren)

La lógica es sencilla: no estás "dentro" como en una caja cerrada, sino en un espacio por el que puedes moverte.

Cuando no hay pasillo, cambia todo

En cambio, si el transporte no tiene pasillo, se utiliza "in". Ahí entran ejemplos como: "in the car" (en el coche)

En estos casos, la sensación es la de estar dentro de un espacio más cerrado, sin posibilidad de desplazarte por él.

Aquí es donde suele venir la duda. La profesora lo explica de forma muy directa: la moto no encaja exactamente en ninguna de las dos categorías… pero hay otra lógica que manda.

En una moto no estás dentro, estás encima. Por eso se dice: "on the bike"

Un truco que cambia la forma de pensar el idioma

Lo interesante de este consejo no es solo que sea fácil de recordar. Es que transforma una norma abstracta en algo visual.

En lugar de memorizar reglas, basta con imaginar la situación: ¿puedo caminar dentro? ¿estoy encerrado? ¿voy encima? Y la respuesta sale casi sola.

Este tipo de trucos se han vuelto especialmente populares en redes porque responden a una necesidad muy concreta: aprender sin saturarse.

Entender el idioma, no solo repetirlo. Y en un detalle tan pequeño como una preposición, ese cambio de enfoque puede marcar la diferencia entre dudar… o hablar con seguridad.

Porque a veces, aprender inglés no es cuestión de estudiar más. Sino de verlo de otra forma.