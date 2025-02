El superalimento desintoxicante adorado por familias reales asesta un golpe bajo al colesterol: "He dejado de tomar la medicación"

A la hora de tratar de reducir el colesterol, lo primero que hay que hacer es, además de la medicación recomendada, cambiar la dieta y tener ciertos hábitos saludables en el día a día, aunque no todos son conocidos en todos los países.

Es el caso del alga wakame, muy popular en Japón y Corea y habitual en restaurantes asiáticos. En el diario surcoreano Joongang ilbo recogen los numerosos beneficios de este alga que, según algunos estudios, puede ayudar a reducir el colesterol.

Kim Gwang-suk, de 69 años, recuerda al citado medio que tuvo hipercolesterolemia con 50 años, pero se percató de que cuando comía algas wakame los análisis volvieron a la normalidad. "No tengo ningún problema particular con mis análisis de sangre ahora, tal vez porque he estado comiendo algas constantemente durante los últimos 7 u 8 años", señaló y además destacó que había dejado de tomar la medicación para el colesterol.

"A medida que las personas envejecen, suelen tener el colesterol alto, toman medicamentos para la presión arterial y la diabetes. A menudo veo gente así a mi alrededor, pero yo aunque me estoy acercando a los 70, mi salud no está empeorando y estoy bien", añadió.

Aunque todavía hay que probar su eficacia en humanos, tal y como recuerda Healthline, recientes estudios con ratas han demostrado que el wakame podría reducir los niveles de colesterol malo (LDL). Del mismo modo, otra investigación con animales demostró que el polvo de alga wakame podría reducir los niveles de colesterol en 28 días.

Pero este no es el único beneficio, también se le han asociado beneficios en estudios preliminares para combatir los niveles de azúcar en sangre y para reducir la presión arterial.

Este alimento no es nuevo, sino que ya el rey Sejong Jiriji, de la dinastía Joseon de Corea que reinó durante la primera mitad del siglo XV, dejó plasmado en sus anales que le regalaron algas del área de Gijang de la actual Busan, pasando a ser un símbolo de orgullo en todo el país.

A pesar de esto, el consumo de alga wakame no está exento de efectos secundarios. En 2021 la OCU se hizo eco de un comunicado de la Agencia Francesa de Seguridad Alimenaria, en el que advertían de los riesgos del consumo excesivo de algas y suplementos de algas (kombu, wakame, espagueti de mar, agar-agar o espirulina) por su alto contenido metales pesados, especialmente en cadmio y yodo.

"El cadmio es un metal pesado que, en ingestas elevadas, puede producir náuseas, acumularse en el riñón y provocar fragilidad ósea. Además, está clasificado como cancerígeno por la Agencia de Investigación contra el cáncer, y está considerado como mutagénico y tóxico a nivel reproductivo", señalaban.

Además, recordaron que, aunque el consumo general debe ser siempre moderado, estaba desaconsejado especialmente para personas con disfunción tiroidea, enfermedad cardíaca o insuficiencia renal, aquellos que toman medicamentos que contienen yodo o litio, así como niños, mujeres embarazadas o lactantes.

Por este motivo, siempre hay que consultar con el especialista antes de hacer cualquier cambio en su dieta, especialmente si se tienen enfermedades o dolencias crónicas relacionadas con el colesterol.