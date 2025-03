El té que tienes que tomar para mejorar la salud de tus riñones, según una técnica en nutrición

La salud renal es un aspecto fundamental del bienestar general, y muchas personas, especialmente mujeres, buscan alternativas naturales para apoyar el buen funcionamiento de sus riñones, especialmente cuando sienten que están reteniendo líquidos, según la experiencia de la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Y uno de los remedios más populares en estos casos es el té de cola de caballo, una planta conocida por sus propiedades diuréticas. Sin embargo, advierte esta experta, "antes de recurrir a este tipo de infusiones, es importante comprender cómo funciona el cuerpo y por qué, en muchos casos, no es necesario "detoxificarse" de la forma en que comúnmente se cree".

En primer lugar, conviene preguntarse qué es la cola de caballo. "La cola de caballo (Equisetum arvense) es una planta herbácea utilizada en la medicina tradicional por sus efectos diuréticos y de eliminación de toxinas. La idea de tomarla como té para reducir la retención de líquidos y "limpiar" el cuerpo es bastante común. Pero ¿realmente necesitamos desintoxicarnos de esa manera? ¿El cuerpo realmente necesita un "detox"?

Y es que el concepto de "detoxificación" ha ganado mucha popularidad en los últimos años, con muchas personas recurriendo a infusiones, jugos y suplementos con la esperanza de limpiar el organismo. "Sin embargo, el cuerpo humano ya está perfectamente diseñado para realizar este proceso de manera natural. Los riñones, el hígado, los pulmones y la piel son los principales órganos responsables de eliminar toxinas de forma continua y eficiente".

Así que cuando las personas recurren a infusiones, como la cola de caballo, con la intención de "detoxificarse", "a menudo no se dan cuenta de que el cuerpo ya está llevando a cabo este trabajo sin necesidad de ayuda externa", alerta esta experta. Y, en muchos casos, "el consumo excesivo de estas infusiones diuréticas puede ser innecesario e incluso contraproducente", añade.

Una pregunta que conviene hacerse es: ¿Por qué sentimos que retenemos líquidos? Ana Luzón lo explica: "La sensación de retención de líquidos es común, especialmente entre las mujeres, y puede estar influenciada por varios factores, como los cambios hormonales, la dieta, el estrés o la falta de actividad física. Aunque algunos pueden sentir que las infusiones, como la cola de caballo, son la solución, en realidad, estas sensaciones pueden ser una respuesta natural del cuerpo a factores como el ciclo menstrual o la dieta alta en sal, y no necesariamente un signo de que los riñones necesitan ser "limpiados".

En concreto, en cuanto a los efectos en los riñones del té de cola de caballo también esta técnica en dietética nos aclara algunos aspectos clave. "La cola de caballo tiene propiedades diuréticas, lo que significa que aumenta la producción de orina, lo cual puede ayudar a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. Sin embargo, este efecto diurético también puede forzar el trabajo de los riñones si se consume en exceso, especialmente si la función renal ya está comprometida". Por lo tanto, aunque puede ser útil para quienes tienen problemas de retención temporal de líquidos, "no debe considerarse como un remedio universal para "eliminar toxinas" o adelgazar", concluye la experta.

Además, por otro lado, recuerda que "hay estudios que señalan que el consumo excesivo de cola de caballo puede tener efectos secundarios, como la hipotensión (baja presión arterial) y el desequilibrio electrolítico, especialmente si se toma durante períodos prolongados o en grandes cantidades". Es más, algunos compuestos presentes en la cola de caballo pueden interferir con la absorción de nutrientes importantes como el potasio, añade.

Así que, en conclusión, Luzón aporta una serie de recomendaciones para un uso responsable de esta bebida. "Si decides consumir té de cola de caballo, es importante hacerlo con moderación y no como una solución milagrosa para "desintoxicar" el cuerpo. Además, no se debe recurrir a la cola de caballo como solución diaria, añade. "El cuerpo ya tiene sus propios mecanismos naturales para eliminar toxinas. Así que conviene consultar con un profesional de la salud antes de incluirla en tu dieta regularmente, especialmente si tienes problemas renales o usas medicamentos diuréticos". Otro consejo es mantener una hidratación adecuada, ya que el efecto diurético de la cola de caballo puede llevar a una mayor pérdida de agua, por lo que es importante no deshidratarse", añade la nutricionista.