Elizabeth Clapés, psicóloga: "No quemes la relación diciendo todo lo que piensas. Tendrás la sensación de que el otro lo hace todo mal"

La rutina y la costumbre en las relaciones pueden llevar a que muchas parejas pierdan momentos íntimos y románticos por estar discutiendo. Y, aunque por lo general suele pensarse que decir todo lo que se piensa es positivo, no siempre ocurre así, tal y como advierte @esmipsicologa en el podcast de druni.

"Cuando veas a tu pareja o llegáis tarde un sitio, ¿no? Y tú la ves entrar, salir de la ducha, y le dices venga, coño, métete, prisa, que es que siempre vas tarde a todos lados [...] Pero qué diferente es decirle, ¡qué culo! Qué triste, que por la confianza, por la costumbre, yo te esté dejando de ver así, ¿no?", afirma la experta en la publicación, quien aconseja no decir "todo lo que piensas", pues no siempre aporta valor a la relación.

"No quemes la relación", agrega la psicóloga, que aconseja mantener una buena comunicación en la relación y cuidar las palabras que decimos a nuestra pareja, pues puede desgastar poco a poco el vínculo, terminando con la magia, el erotismo y la conexión que en un inicio predominaba.

"No digas todo lo que piensas. No lo digas, decide que cosas dices en voz alta y que cosas no, porque si no quemarás la relación y le darás tanto al otro la sensación de que todo te molesta, como tú tendrás la sensación de que el otro lo hace todo mal. Y eso es muy contraerótico", concluye la misma.

La publicación, que acumula más de 53.000 'me gusta' ha generado un debate en los comentarios. Algunos consideran que en este ejemplo la chica está equivocada, mientras que otros le dan la razón. "La sinceridad se convierte en crueldad cuando carece de empatía, no siempre hay que decir lo que uno piensa", afirma uno. "En ese caso en concreto no te lo compro. Mi tiempo vale igual que el de los demás y si yo he hecho por organizarme para estar a tiempo el resto también debería, por respeto", rechaza otro.