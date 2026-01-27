Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en protocolo y etiqueta señala la hora a partir de la que no deberías mandar un WhatsApp a nadie
Virales
Una experta en protocolo y etiqueta señala la hora a partir de la que no deberías mandar un WhatsApp a nadie

Aclara también si es de mala educación no responder un mensaje de inmediato. 

Rodrigo Carretero
Una persona, hablando por WhatsApp.
WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en España, donde es utilizada por el 89,5% de los usuarios de internet. Eso la convierte en una herramienta de comunicación indispensable que tiene sus propias reglas de juego.

El problema es que cada cual interpreta las señales en una conversación de una manera. Por ejemplo, para algunos es una falta de respeto dejar un mensaje en 'leído' y no responder al instante. Otros, en cambio, consideran que lo lógico es responder cuando se pueda.

Otros creen que pueden escribir a cualquier hora a cualquier persona porque 'ya lo leerá cuando sea', pero hay quien considera intolerable que le molesten a partir de cierta hora.

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta, ha dado algunas indicaciones para guardar las formas en WhatsApp, ya que, como subraya, "el protocolo digita" también existe. 

Qué horas son las buenas horas 

Según explica, uno de los elementos más importantes cuando se usa esa aplicación es saber a qué hora se debe escribir y a qué hora no: "Se debe escribir dentro de un horario razonable: entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche. Siempre pregúntese: ¿llamaría a esta persona a esta hora? Si la respuesta es sí, puede mandarle un mensaje. Si la respuesta es no, mejor evite". 

Gómez y Verdú subraya que "solamente hay una excepción": "Cuando es un caso de urgencia". 

La gran duda: ¿hay que responder de inmediato?

"No responder de inmediato no es maleducado, pero avisar siempre es elegante", afirma la experta, que hace un llamamiento también a "usar los emojis con contención": "Recuerde que acompañan el mensaje, no lo sustituyen".

Aconseja también no escribir jamás "un mensaje completamente en mayúsculas" porque "las mayúsculas, dentro de la netetiqueta equivalen a gritar". 

"Y en grupos evite audios largos, cadenas y memes innecesarios. Y sobre todo: no mande mensajes que nada tienen que ver con ese mismo grupo. La educación digital también dice mucho de usted", recuerda.

Decálogo de buenas formas en WhatsApp

Con todo ello, Gómez y Verdú da una serie de 'mandamientos' para demostrar educación en WhatsApp:

  • No mandes audios eternos sin preguntar antes.
  • Saluda y despídete (no somos robots).
  • No escribas solo 'hola' y desaparezcas.
  • Respeta horarios (no todo es urgente a las 23:47).
  • Si es algo largo… mejor llama.
  • Los grupos no son tu muro de Facebook.
  • El doble check azul no es una exigencia de respuesta inmediata.
