Ni radiadores ni calefacción: asombro ante la solución de bajo coste en Reino Unido que cabe en la palma de la mano 

Una tableta de control de hogar inteligente sobre una mesa en una sala de estar con poca luz por la noche. Una mano con un dedo señala uno de los iconos en la pantalla, que muestra una interfaz de usuario avanzada para el hogar inteligente.

Cada vez surgen ideas más innovadoras para calentar el hogar. De hecho, a día de hoy existen multitud de herramientas que pueden ayudarnos en este sentido: desde las alfombras calefactoras, hasta el suelo radiante, pasando por los clásicos radiadores. Sin embargo, en Reino Unido, el mayor operador de red de distribución del país (UK Power Networks) ha conseguido otra alternativa, que, además, podría ayudar a reorganizar ciertos espacios.

Y es que, la compañía ha anunciado que están probando la sustitución de calderas de gas convencionales por centros de datos de tamaño bastante reducido, compuestos por 500 miniordenadores Raspberry Pi CM4 o CM5, pues como todo el mundo sabe este tipo de tecnologías generan calor, que ahora podría ser aprovechado por los hogares de forma eficiente.

Los dispositivos en cuestión se conocen como 'HeatHubs' y, lo curioso, es que generan tanto calor que deben utilizar electricidad para enfriarlos, lo que dio la idea de que podrían colocarse de forma inteligente para aprovechar el calor que irradian y así reducir algo de costes en la factura final.

Veámoslo con un ejemplo: por lo general, un británico suele pagar unos 6.60 euros al mes por la instalación de estas calderas, mientras que la factura final podría verse reducida en hasta un 40%, lo que significa un ahorro bastante importante para los hogares medios. El proyecto forma parte del programa SHIELD (Calefacción inteligente y energía inteligente en distritos de bajos ingresos).

Hasta el momento solo se ha probado en algunas zonas, pero los resultados siempre han sido positivos. Ahora, la compañía realizará una prueba piloto con cerca de 300 hogares, con el objetivo de conocer si el resultado continúa siendo óptimo. En caso afirmativo, se instalarán en 100.000 hogares británicos a partir de 2030.