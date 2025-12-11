Ignatius Farray va un paso más allá al hablar de lo que significa Robe Iniesta: "Esa mezcla de corazón y de crudeza tiene algo muy auténtico"

El 10 de diciembre de 2025 será recordado como uno de los días más tristes para la historia del rock en español. Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años y España y el resto del mundo llora su pérdida.

Muchos artistas han querido expresar lo que sienten tras la muerte de uno de los padres del rock patrio y de un poeta cuyas letras han acompañado a muchos en buenos y malos momentos.

Sobre la figura de Robe Iniesta ha hablado el cómico Ignatius Farray en una entrevista con El HuffPost a raíz de la publicación de su nuevo libro El grito sordo, donde une sus tres trabajos anteriores: Vive como un mendigo, baila como un rey; El bicho que se devora a sí mismo y Meditaciones.

"Me acuerdo en La Vida Moderna hablando con David y con Quequé que ellos son grandes fans de Robe, incluso David le llegó a entrevistar. Me acuerdo de conocer a Extremoduro de toda la vida pero ellos son grandes conocedores de sus letras, me acuerdo de ir a un concierto con ellos dos, en la época de Robe", ha dicho a los micrófonos de El HuffPost.

Ha contado Ignatius que esa misma mañana del 10 de diciembre había leído el artículo del crítico musical Fernando Navarro en El País y se había quedado con "una frase muy reveladora" que dice que Robe era "la cólera del amor ante los tiempos irracionales".

"La mezcla esa. La autenticidad de Robe porque es capaz de mezclar cólera y amor. Era como si en un verso te enseñara una flor y en otra te enseñara el culo. Esa mezcla de corazón y de crudeza tiene algo muy auténtico. No te atrincheras en ningún sitio determinado. Estás abierto a esas posibilidades. A lo mejor Robe, como músico y como poeta, significaba esa entrega a lo que suceda", ha rematado sobre la obra artística del autor extremeño.