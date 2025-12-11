Jordi Hurtado revela su unión con Jordi Évole: "Hemos coincidido muchas veces"

Jordi Hurtado, emblemático presentador de Saber y ganar, visitó La Revuelta este miércoles. En el programa de La 1 repasó su trayectoria profesional en TVE y contó algunas de sus anécdotas en la cadena pública. Además, durante la entrevista con David Broncano, reveló la curiosa relación que mantiene con Jordi Évole, periodista de laSexta y creador del programa Salvados.

"Es cierto que somos familia", aseguró Jordi Hurtado. "La abuela de Jordi Évole era prima hermana de mi padre. Entonces, su padre es Gonzalo Évole Hurtado, que sé que me ve todos los días", contó el presentador catalán ante la sorpresa de David Broncano. El humorista señaló que " en las familias normales si hay un presentador es uno, aquí hay dos".

"¿Coincidís en eventos?", le preguntó a Jordi Hurtado, que aseguró que se han visto habitualmente "en cumpleaños". "Recuerdo, sobre todo de pequeño, ir a Cornellá, con toda su familia y de vernos con mis padres, claro...", relató a David Broncano.

Preguntado por si se llevan bien, Jordi Hurtado dijo que sí y alabó a su tocayo: "Es un admirable presentador, comunicador y periodista". Palabras con las que elogió al presentador de Lo de Évole.

Un pasado común detrás y delante de las cámaras

Pese a que la relación familiar entre ambos es algo difusa, ambos comparten un parentesco más que curioso. Pero si algo les une más allá de esto es su profesión. Los dos "Jordis" son presentadores de televisión y ambos son periodistas.

Les separan 17 años, pero su pasión por las cámaras les llevó a querer dedicarse a lo mismo. No obstante, tomaron caminos muy diferentes. Jordi Évole empezó a ser conocido como 'El follonero' en el programa que Andreu Buenafuente presentó en laSexta entre 2007 y 2011.

Por su parte, Jordi Hurtado arrancó su andadura en TVE. Su primer programa fue Si lo sé no vengo, en 1985, y desde 1997 conduce Saber y ganar, el programa más longevo de la televisión española, con más de 28 años de historia.