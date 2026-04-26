Irene Pinilla, doctora especializada en longevidad: "Si eres mujer, tienes más de 40 y te levantas hinchada, con peor cara y menos energía, muchas veces no es la edad, es la hora a la que cenas"

Cenar pronto es muy beneficioso para la salud ya que ayuda a mejorar la digestión, aumenta la calidad del sueño, facilita el control de peso y mejora el metabolismo al estar sincronizado con el reloj biológico.

Esto tiene una base científica que es la crononutrición. Se trata de la rama que estudia cómo el momento del día en que ingerimos alimentos afecta nuestro ritmo circadiano, metabolismo y salud general. Este tema lo trató la doctora experta en longevidad Irene Pinilla en su último publicado en su cuenta de TikTok @dra.irenepg.

Según explica, muchas mujeres mayores de 40 años atribuyen síntomas como la hinchazón, el cansancio o el peor aspecto con el paso del tiempo, cuando en realidad podrían estar relacionados con cenar demasiado tarde. "No es la edad, es la hora a la que cenas", afirma la especialista.

El cuerpo no descansa si está digiriendo

El principal problema, según Pinilla, es que el organismo no puede realizar correctamente sus funciones de reparación durante la noche si sigue ocupado en la digestión. Este proceso afecta directamente a sistemas clave como la piel, las hormonas, el intestino o el cerebro.

Durante el sueño, el cuerpo activa mecanismos esenciales de regeneración. Sin embargo, cuando la cena se retrasa, esa energía se destina a procesar los alimentos en vez de reparar tejidos o equilibrar funciones internas. El resultado es un descanso de menor calidad y una sensación de fatiga al despertar.

Este efecto, además, se intensifica con la edad. A partir de los 40 años, el metabolismo cambia y el cuerpo se vuelve más sensible a los hábitos diarios, lo que explica por qué muchas personas comienzan a notar estos síntomas en esta etapa.

Más inflamación y peor descanso

Entre las consecuencias más habituales de cenar tarde destacan la inflamación, la retención de líquidos y un descanso menos reparador. Todo ello repercute directamente en el aspecto físico y en los niveles de energía.

Pinilla insiste en que estos efectos no son inevitables: "Después de los 40 esto se nota muchísimo más: más inflamación más retención, peor descanso y mucho más cansancio al despertar". Por eso, propone adelantar la cena entre dos y tres horas antes de acostarse. Este ajuste permite que el cuerpo complete la digestión antes de dormir, favoreciendo un sueño profundo y una mejor recuperación nocturna.

La longevidad empieza con pequeños hábitos

La experta subraya que la longevidad se construye con decisiones cotidianas. Adelantar la cena, masticar despacio y evitar alimentos ultraprocesados o azucarados por la noche pueden marcar una gran diferencia a largo plazo. "Deja de comer más tarde de las 7 si eres mujer y tienes más de 40 años. Tu sueño, tu piel y tu longevidad te lo van a agradecer", recomienda.

En cuanto al contenido de la cena, los expertos coinciden en priorizar alimentos que faciliten el descanso. Verduras, frutas, proteínas magras como pollo, pescado o huevo, así como opciones vegetales como las legumbres, son algunas de las elecciones más recomendables.

Por el contrario, conviene evitar cenas copiosas, alimentos ultraprocesados, cafeína, alcohol o productos muy azucarados, ya que pueden dificultar tanto la digestión como la calidad del sueño.