Andrea Clusellas, experta en nutrición recomienda tomar chocolate negro por la noche: "Puede tener beneficios reales para la salud"

Comer chocolate por la noche suele asociarse a un hábito más placentero que saludable. Sin embargo, la experta en nutrición Andrea Clusellas Tapias defiende que una pequeña cantidad de chocolate negro antes de dormir puede tener beneficios reales para la salud, siempre que se elija correctamente y se consuma con moderación.

El chocolate negro, especialmente el que contiene un alto porcentaje de cacao, destaca por su contenido en flavonoides y polifenoles, compuestos con acción antioxidante. Estos nutrientes ayudan a reducir la inflamación, proteger el sistema cardiovascular y favorecer la salud cerebral.

Además, aporta minerales importantes como calcio, hierro, potasio y, sobre todo, magnesio. Según la experta, estos nutrientes contribuyen a la salud ósea, refuerzan el sistema inmunitario y pueden mejorar la calidad del descanso. Por eso, una infusión relajante acompañada de una onza de chocolate negro puede convertirse en un ritual nocturno beneficioso.

Los aliados del descanso

Uno de los motivos principales por los que el chocolate negro puede ser útil por la noche es su contenido en magnesio. Este mineral participa en la relajación muscular, la regulación de la temperatura corporal y el equilibrio del sistema nervioso, factores clave para dormir mejor.

Además, el cacao contiene triptófano, un aminoácido que el organismo utiliza para producir serotonina, conocida como la "hormona de la felicidad". Este proceso favorece la sensación de bienestar y ayuda a reducir el estrés acumulado al final del día.

El chocolate negro también estimula la liberación de endorfinas, compuestos que generan placer y relajación. Esta combinación puede facilitar la desconexión mental y preparar al cuerpo para el descanso nocturno.

Beneficios más allá del sueño

Según contó la especialista a ELLE, el consumo moderado de chocolate negro también puede aportar otras ventajas. Entre ellas, la regulación del colesterol, la mejora de la presión arterial y beneficios para la memoria y el aprendizaje gracias a sus antioxidantes.

Estos compuestos también ayudan a proteger la piel y reducir el estrés oxidativo, un factor relacionado con el envejecimiento celular. Por eso, aunque algunas personas lo consumen por la mañana, incluirlo en la noche puede ser igualmente positivo.

El mejor chocolate

La experta insiste en que los beneficios solo se obtienen con chocolate negro de calidad. Recomienda elegir opciones con al menos un 60 % de cacao, idealmente por encima del 70 %, para mantener las propiedades del cacao y reducir el contenido de azúcar.

En cambio, el chocolate con leche o el blanco contienen menos cacao y más azúcares añadidos, lo que reduce los efectos positivos e incluso puede perjudicar el descanso si se consumen antes de dormir. La cantidad también es importante. La recomendación general es no superar entre 10 y 30 gramos al día, lo que equivale aproximadamente a una o dos onzas.

¿Puede afectar al sueño?

Aunque el chocolate negro puede favorecer el descanso, también contiene teobromina, una sustancia similar a la cafeína que puede estimular el sistema nervioso. En la mayoría de los casos, una pequeña cantidad no provoca problemas, pero las personas con insomnio o sensibilidad a los estimulantes deberían evitarlo cerca de la hora de dormir o reducir la porción.