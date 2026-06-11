El simbolismo que hay tras el regalo que le hizo la ministra de Igualdad al papa León XIV

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, estuvo presente este miércoles en Barcelona en la misa oficiada por el Pontífice en la Sagrada Familia de Barcelona, acto al que han asistido gran parte del Gobierno, los reyes y cuya celebración posterior ha dado la vuelta al mundo.

Redondo, tal y como ella misma ha contado en sus redes sociales, ha entregado al pontífice una mariposa morada en recuerdo a las víctimas de la violencia vicaria. La ministra, además, ha enseñado un vídeo del momento.

"He entregado al papa León XIV una mariposa morada por las madres a las que la violencia vicaria les ha arrebatado a sus hijas e hijos. Trabajamos cada día para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género", ha afirmado la responsable de la cartera de Igualdad.

En las imágenes, además de presentarse, también se escucha como le dice que es la ministra de Igualdad y que ese detalle se lo han pedido que se lo entrega las madres que han perdido a sus hijos por la violencia de género, la violencia vicaria.

Precisamente, el papa, durante su intervención en la vigilia celebrada este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys, se refirió a la violencia contra las mujeres como una "realidad dramática" y ha llamado a "abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad" y a "afrontarla en todas sus dimensiones".

Otros detalles del acto

Junto a ella ha estado el ministro de Transporte, Óscar Puente, que también se ha hecho viral por la corbata que ha lucido y que a primera hora del miércoles ya se había encargado de enseñar.

"Cada año, siendo alcalde, tenía por costumbre vestir la corbata del equipo de rugby de mi ciudad, cuando ganaba un título. Hoy en mi jornada con el Papa, vestiré la del VRAC Quesos Entrepinares -club de rugby de Valladolid- por su título del domingo", escribió el responsable de Transportes.