Álvaro Campillo, médico: "Por la mañana desayuno un café con 14 especias. Después tomo un té y nada más hasta el mediodía, solo hidratación"

Las mejores horas para comer dependen del ritmo biológico del cuerpo. Por lo general, los expertos recomiendan una franja de horarios para cada comida: desayunar entre las 7:00 y las 9:00, comer entre las 13:00 y las 15:00 y cenar antes de las 21:00, para favorecer la digestión y el metabolismo.

En este contexto, la crononutrición estudia cómo el momento del día en el que se come interactúa con nuestros ritmos circadianos, afectando el metabolismo y la salud. Entender sus principios, además de permitirnos saber qué o cuánto comemos, también nos ayuda a saber cuándo lo hacemos.

La mayoría de los nutricionistas coinciden en que mantener horarios regulares es sumamente importante como pilar principal de una dieta saludable. Por ello, es primordial conocer a qué hora debemos realizar cada comida.

Qué comer y cuándo

El Dr. Álvaro Campillo, Cirujano digestivo y considerado uno de los mayores expertos en microbiota y longevidad, practica la crononutrición. Según explicó en una entrevista a El Mundo, dos personas pueden ingerir los mismos alimentos y obtener resultados diferentes dependiendo del momento del día en que los consuman. No se trata solo de calorías o nutrientes, sino del tiempo biológico del organismo.

A esto se suma la importancia del movimiento diario. El especialista advierte contra el concepto de “deportista sedentario”: personas que entrenan una hora pero pasan el resto del día sentadas. Recomienda levantarse cada hora y media o dos horas y, si es posible, añadir entrenamiento de fuerza, especialmente con la edad, cuando aparece resistencia a la síntesis proteica.

También, el doctor aconseja repartir la proteína a lo largo del día. Haciendo cálculos, serían unos 25-30 gramos tanto en el desayuno como en la comida comida y en la cena, en lugar de concentrarla por la noche, como hacen algunas personas.

Inflamación crónica y envejecimiento

El Dr. Álvaro Campillo, Cirujano digestivo y considerado uno de los mayores expertos en microbiota y longevidad, advierte de que muchas enfermedades crónicas actuales están relacionadas con el inflammaging. Se trata de una inflamación crónica asociada al envejecimiento.

En este grupo se incluyen patologías como diabetes, hipertensión, obesidad, depresión o ciertas anemias difíciles de corregir. Para Campillo, la clave no está en fórmulas milagro, sino en llegar a la madurez con buenos hábitos consolidados.

El primero de ellos es el descanso. "Lo más importante es no tener estrés crónico y dormir bien. Si no dormimos, todo se desestructura", sostiene. El sueño, explica, no es un estado pasivo ya que durante la noche se producen procesos de reequilibrio metabólico y hormonal fundamentales para la salud.

Su rutina personal con ayuno hasta mediodía

Campillo predica con el ejemplo y aplica estas ideas en su vida diaria. “Por la mañana desayuno un café con 14 especias. Después tomo un té y nada más hasta el mediodía, solo hidratación”, explica.

A la hora de comer prioriza vegetales ricos en polifenoles y fitoquímicos, junto a una ración adecuada de proteína. En ocasiones incluso prescinde de la cena y concentra la ingesta principal al mediodía. Además, intenta mantener un estilo de vida activo, acostarse temprano y moverse con frecuencia.

El especialista también reconoce que toma complementos alimenticios, pero advierte contra su uso como atajo. “Pueden servir de puente mientras mejoramos hábitos, pero pensar que por tomar suplementos podemos hacer lo que queramos es un error”, subraya.