Jimmy Mohamed, doctor, sobre por qué debes evitar la Coca-Cola si tienes gastroenteritis: "Favorece la micción y empeora la deshidratación"

Si hay una marca conocida en todo el mundo es Coca-Cola, por algo venda la bebida más consumida del planeta. Pero, ya sabes, todo lo que gusta y envicia... no suele ser sano, al menos si padeces gastroenteritis, contradiciendo ese mito que dicta lo contrario: beber una Coca-Cola es bueno para aliviarla. Así lo afirma el doctor Jimmy Mohamed, en un artículo publicado en el medio francés RTL.

Durante décadas ha circulado esa idea, pero como con tantos otros ejemplos de "esto es así" y "hazme caso", esta creencia nunca ha tenido base médica. En realidad, ocurre lo contrario: la Coca-Cola es contraproducente cuando hay vómitos o diarrea.

El refresco no contiene la proporción necesaria de sales y electrolitos para rehidratar, y su alto contenido de azúcar empeora la pérdida de líquidos. A esto se suma la cafeína, una sustancia con efecto diurético que aumenta la micción y favorece la deshidratación. El resultado es claro: no alivia la gastroenteritis; solo genera un efecto placebo.

Los profesionales coinciden en que el azúcar en exceso puede atraer agua desde el tracto digestivo hacia el intestino, lo que incrementa la diarrea. Este mecanismo afecta tanto a Coca-Cola como a Pepsi, cuya historia también contribuyó a extender falsas ideas.

Pepsi nació como producto "digestivo", pero era puro marketing

A finales del siglo XIX, la bebida creada por un farmacéutico estadounidense adoptó el nombre Pepsi por una molécula llamada pepsina, que supuestamente ayudaba a la digestión. Esa asociación fortaleció el mito de que podía servir para aliviar molestias estomacales. Sin embargo, la bebida nunca ha demostrado eficacia médica. Ni en su origen ni ahora.

Las dos carbonatadas comparten problemas: demasiado azúcar, nada de sales y un impacto nulo o negativo en la hidratación.

¿Hay algún remedio casero que sí funcione? El mito del agua de arroz

En medio de tantas creencias populares, existe un remedio casero con cierto fundamento, aunque limitado: el agua de arroz. Cocer arroz, escurrirlo y beber el líquido resultante aporta almidón, que puede ralentizar ligeramente la digestión.

Aun así, no es la solución ideal para tratar una gastroenteritis.

La medicina actual insiste en que la prioridad no es "asentar el estómago", sino rehidratar y reponer sales y glucosa de forma adecuada. Los experimentos, con gaseosa, pero en este caso ni eso.

Los medicamentos más utilizados: Smecta, Imodium y Tiorfan

Vamos primero con Smecta, que se elabora a base de arcilla. Puede aliviar diarreas leves, pero no se recomienda en menores de dos años ante el riesgo de contaminación con plomo.

A continuación, está el Imodium, que reduce la movilidad intestinal, pero es agresivo y puede impedir la evacuación durante días. Se usa en casos puntuales, no como solución sistemática.

Por último, el Tiorfan, que ayuda a la reabsorción de líquidos y es el único con eficacia demostrada frente a la deshidratación, especialmente en niños. Es el más "útil" del grupo, aunque tampoco sustituye a una correcta hidratación.

Los tres medicamentos están disponibles sin receta, pero no todos son adecuados para todos los pacientes.

Qué hacer y no hacer con los vómitos

Los medicamentos, incluidos muchos jarabes, suelen ser ineficaces contra los vómitos. Cuando persisten, normalmente significa que el estómago está vacío y necesita pequeñas cantidades de azúcar para tolerar alimentos o líquidos.

En este punto, lo mejor es evitar bebidas como Coca-Cola, optando por una piruleta, un caramelo o pequeños sorbos de zumo de manzana cada 10 o 15 minutos. Si el vómito no se controla y la persona no retiene líquidos, existe riesgo de deshidratación y se debe ir al hospital.

La solución casera recomendada por la OMS

Si no se dispone de una solución de rehidratación oral, es posible preparar una alternativa en casa. La fórmula es sencilla y está recomendada por la Organización Mundial de la Salud: un litro de agua, seis cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal. Esta mezcla se aproxima a la composición básica de un suero oral: aporta glucosa y sodio en proporciones que facilitan la absorción intestinal.