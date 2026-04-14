Borja Bandera, endocrino: "El músculo es un órgano antiedad, pero tener demasiada masa muscular puede acortar tu vida"

La relación entre músculo adiposo y mortalidad tiene forma de 'J', tener poco es muy peligro, pero un exceso también aumenta la mortalidad". Así de claro cuenta el riesgo que tiene el tener demasiada masa muscular el endocrino Marco Bandera (@banderaempodera) en una publicación en cuenta en Instagram. Con la forma de "J" hace referencia este médico al dibujo que aparece en una gráfica en la que se cruce la cantidad de masa muscular de una persona, por un lado, con la esperanza de vida que tiene, por otro.

Este experto comienza por explicar que es verdad que "el músculo es un órgano antiedad, pero tener demasiada masa muscular puede acortar tu vida". Y, aunque esto puede sonar contradictorio, no lo es, afirma Bandera. Y la explicación está, según este experto, precisamente en esa forma de "J".

A continuación explica lo que le ocurre, desde el punto de vista médico, a nuestro cuerpo cuando tenemos demasiada masa muscular: "El músculo es un órgano muy costoso e hipertrofiarlo, por encima de la media, exige activar vías anabólicas constantemente y hormonas como GH, IGH-1, insulina, andrógenos... en detrimento de los mecanismos que reparan y limpian tus células y que requieren de lo contrario, catabolismo. Por lo tanto, te dejan mucho más vulnerable a enfermar", afirma este experto.

El catabolismo y el anabolismo son las dos fases complementarias del metabolismo. El catabolismo degrada moléculas complejas en simples para liberar energía, mientras que el anabolismo usa esa energía para sintetizar moléculas complejas a partir de otras más simples, permitiendo el crecimiento y reparación de tejidos.

Marco Bandera añade que lo que pasa, además, es que "un músculo gigante genera un estrés cardiovascular considerable. Tu corazón se agranda peligrosamente para poder bombear sangre a todo ese tejido extra". Otra consecuencia de estas situaciones es que las articulaciones "sufren ese exceso de peso de forma similar a su tuvieras obesidad", asegura este endocrino.

Por lo tanto, si quieres cuidar tu longevidad, "olvídate del volumen extremo", aconseja este médico, "alcanza un buen nivel muscular natural en el primer cuartil para tu sexo y edad y céntrate en la capacidad cardiorespiratoria". El primer cuartil es una medida de posición estadística que divide un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en cuatro partes iguales, y representa el valor por debajo del cual se encuentra el inferior de los datos. Hay que recordar, concluye Bandera, "que lo que predice tu esperanza y calidad de vida no son los kilos de músculo que tienes sino lo que eres capaz de hacer con ellos".