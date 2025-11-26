Juan Torres, director médico: "La soledad en la que viven muchos mayores de 65 años aumenta exponencialmente este problema"

Las enfermedades crónicas son aquellas que perjudican a la salud con una larga duración. En concreto, este tipo de enfermedades duran como mínimo un año y necesitan atención médica continua.

Los datos recogidos en el Documento de Desarrollo 2025–2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad señalan que el 54,3% de la población mayor de 15 años padece al menos una enfermedad crónica.

Según ese mismo documento, la cifra aumenta aún más en las personas mayores de 65 años. Un 40% de los hombres y un 44% de las mujeres sufren dos o más enfermedades crónicas.

Pese a que aproximadamente el 80% del gasto público en sanidad y entre el 70% y el 75% de las consultas en Atención Primaria están relacionados con las enfermedades crónicas, se trata de un problema de difícil solución.

En ese sentido, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sistema sanitario español es la falta de adherencia de una gran cantidad de pacientes al tratamiento que se les prescribe. Ello reduce drásticamente la eficacia de las terapias e incrementa las recaídas y las complicaciones en las enfermedades crónicas.

En algunos casos, hay pacientes que deciden no seguir el tratamiento debido a que no aprecian mejoría en su estado de salud. Sin embargo, hay enfermedades crónicas en las que no empeorar ya es un importante paso hacia adelante.

Tal y como recoge CuídatePlus, el vicepresidente de la Asociación Española de Atención a Personas con Enfermedades Crónicas (Seapec), Juan Torres Macho, destaca que esa falta de adherencia al tratamiento "surge sobre todo cuando se combinan los pacientes pluripatológicos y la edad avanzada. Ellos son nuestro principal caballo de batalla".

En ese perfil de pacientes se mezclan dos factores: la alta cantidad de medicamentos que deben de tomar y la falta, en ocasiones, de familiares que estén pendientes de si el tratamiento se está siguiendo de forma adecuada. Al respecto, Juan Torres subraya que "la soledad en la que viven muchos mayores de 65 años aumenta exponencialmente este problema".