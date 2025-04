Complejo estudio neurológico para encontrar cura a la enfermedad  que "no mata, pero te incapacita de por vida"

"Se trata de una enfermedad del sistema nervioso periférico que afortunadamente no conduce a la muerte, pero cuyos síntomas a menudo pueden ser incapacitantes", explica el profesor Adriano Chiò, director del área de Neurología 1 de la Città della Salute de Turín, al diario Corriere Torino.

Esta desconocida enfermedad ha vuelto estar en boca de los ciudadanos italianos después de que la exmodelo Rossella Moretti declarase que había tenido que dejar el trabajo a partir de su diagnóstico, por los síntomas que se reflejan en problemas de movilidad y dolores intensos, y el tratamiento, indicado para aliviar esos síntomas.

"Actualmente no existe cura, pero tratamos los síntomas", apunta el especialista que también destaca que uno de los principales problemas es el diagnóstico tardío, concretamente porque no hay una prueba eficaz para su diagnóstico. "La electromiografía, utilizada para diagnosticar enfermedades neurológicas, no es eficaz en el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, debemos proceder de otra manera, mediante ensayo y error y con métodos muy complejos que no están disponibles en todas partes", detalla el médico italiano.