Piden crear una tarjeta de "emergencia en el baño" para solucionar uno de los problemas con los baños públicos
Salud

Piden crear una tarjeta de "emergencia en el baño" para solucionar uno de los problemas con los baños públicos

Aseguran que "es una herramienta que funciona bien, que es eficaz y que da tranquilidad".

Rafael Gómez
Imagen de archivo de una persona en el baño

AFA Crohn RCH France es la asociación nacional francesa que apoya y defiende a los pacientes y familiares afectados por la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, dos enfermedades inflamatorias intestinales crónicas.

Ambas patologías provocan, entre otros síntomas, dolores abdominales y diarreas recurrentes. En consecuencia, quienes padecen esas enfermedades tienen la necesidad de tener que ir al baño hasta 15 veces al día.

En España, más de 300.000 personas padecen enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Una cifra de pacientes similar existe en Francia, donde AFA Crohn RCH France ha propuesto la creación de una tarjeta de "emergencia en el baño" para que las personas afectadas por esta enfermedad puedan hacer uso de los baños públicos de bares, tiendas y otros edificios sin que les pongan problemas.

Esa tarjeta está siendo distribuida desde hace años por la asociación, pero que no tiene carácter oficial, por lo que en muchos lugares es rechazada. En consecuencia, AFA Crohn RCH France ha presentado una propuesta de ley para crear oficialmente la tarjeta.

Respecto a ese documento, la directora de comunicación de AFA Crohn RCH France, Eve Saumier, ha destacado, en declaraciones a France 3 Régions, que "es una herramienta que funciona bien, que es eficaz y que da tranquilidad".

"No siempre se necesita, pero es tranquilizador llevarla encima. Y el problema hoy en día es que sigue habiendo un cierto desconocimiento sobre esta tarjeta, que no está reconocida oficialmente", ha añadido Saumier.

La función que cumple esa tarjeta de "emergencia en el baño" es muy importante para las personas afectadas por enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. "En una situación de emergencia, acceder rápidamente a un baño puede convertirse en una auténtica odisea. Cuando se niega el acceso, esto puede dar lugar a situaciones muy incómodas, incluso humillantes. Se trata de una realidad que sigue siendo demasiado tabú, a pesar de que afecta a muchas personas enfermas", ha explicado la directora de comunicación de la asociación.

En ese sentido, Eve Saumier ha subrayado que "es muy complicado encontrar aseos fuera de casa. Y, en definitiva, esta dificultad para acceder a los aseos, en la calle, en el transporte público, en todos los lugares abiertos al público, tiene un impacto dramático en la vida cotidiana de las personas que padecen enfermedades como la colitis ulcerosa. Estas personas tienen miedo de salir y calculan los trayectos o la frecuencia con la que visitan determinados lugares en función de la presencia o no de aseos".

