Confirmado por la AESAN: alerta alimentaria en estas leches en polvo para bebés

Nueva alerta alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Tal y como ha dado a conocer este sábado, el organismo lanza una alerta masiva por la posible presencia de cereulida en el producto ALMIRON PROFUTURA 1. Todos aquellos que tengan como fecha de caducidad 19.08.2027.

"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda relativa a la posible presencia de cereulida en el producto ALMIRON PROFUTURA 1 con fecha de caducidad 19.08.2027", ha informado el organismo público en una nota de prensa publicada en la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según la entidad, la información es resultante de las tareas de calidad y autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, "en cumplimiento con la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros".

Los datos facilitados por la AESAN:

Nombre del producto: ALMIRON PROFUTURA 1.

ALMIRON PROFUTURA 1. Nombre de marca: ALMIRON.Aspecto del producto: bote.

ALMIRON.Aspecto del producto: bote. Fecha de caducidad: 19/08/2027.

19/08/2027. Peso de unidad: 800 gramos.

800 gramos. Temperatura: ambiente.

Por último, el organismo recomienda a las personas que posean en su domicilio el producto que "se abstengan" de consumirlo. Además, toda la información con respecto a los principios perjudiciales del producto ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se retiren los productos afectados de los supermercados y canales de comercialización.

¿Qué es Almirón Profutura 1? Tal y como la propia marca describe en su página web oficial, Almiron Profutura 1 es una leche en polvo para bebés que contribuye a su crecimiento. El producto pesa 800 gramos y su precio ronda los 30 euros.