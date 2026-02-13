El PSOE denuncia que Figaredo (Vox) pidió votar telemáticamente por una baja por paternidad y acabó participando en un mitin

El PSOE ha remitido un escrito de queja a la Mesa del Congreso contra el portavoz adjunto de Vox, José María Figaredo, por haber pedido el voto telemático para el Pleno de esta semana alegando estar de baja por paternidad y en cambio estuvo protagonizando un mitin de precampaña electoral en Cubillos del Sil (León), algo que los socialistas consideran "un uso fraudulento del voto telemático".

En su escrito, recogido por Europa Press, el PSOE señala que en su reunión del pasado martes, la Mesa concedió a Figaredo dicha solicitud, lo que le permitió votar a distancia, si bien recalca que el voto telemático por causa de paternidad tiene como objetivo que los parlamentarios "puedan compatibilizar, en condiciones de igualdad, el cuidado de sus hijos en edad temprana con la actividad parlamentaria".

La Mesa actuó de "buena fe"

Los socialistas sostienen que la Mesa acabó otorgándole el voto telemático porque, de "buena fe", dio por hecho que al diputado le resultaba "imposible" atender su actividad parlamentaria el día 12 de febrero para poder ejercer plenamente su paternidad.

Sin embargo, el PSOE puntualiza que ese mismo día, a la hora en la que previsiblemente se iba a producir la votación en el Congreso, Figaredo, según se ha publicitado en la cuenta de 'X' de Vox, y posteriormente en los medios de comunicación, "estaba realizando un acto de precampaña electoral en Cubillos del Sil".

Una actuación que para los socialistas supone "un claro fraude al Reglamento". "Si el ejercicio de la paternidad le impide asistir presencialmente a una votación en el Congreso no se entiende cómo, a la misma hora, no le impide protagonizar un acto de precampaña electoral".

El PSOE sostiene que los parlamentarios deben ejercer los derechos que se les conceden "con especial rigor y sin incurrir en fraudes" e incide en que el derecho de paternidad se creó para que los padres "se impliquen" en el cuidado de sus hijos, compartiendo con las madres esta responsabilidad a partes iguales, y no para utilizarlo "de forma fraudulenta" porque "lanza un mensaje claramente negativo" al conjunto de la sociedad.

Vox votó en contra del voto a distancia

En este punto, los socialistas recuerdan que Vox se manifestó a favor de la presencialidad en la labor parlamentaria y en contra del voto a distancia, con su voto en contra de la reforma del Reglamento del Congreso, aprobada en el pleno de 22 de julio de 2025, por la que se extendían las causas del voto telemático de sus señorías.

"Lo coherente, por tanto, a partir de ahora, dado que el señor Figaredo ha demostrado la compatibilidad entre su responsabilidad como padre y su labor política, es que acuda a las sesiones del Congreso como los demás diputados", señalan.

Por todo ello, el PSOE reclama formalmente en su escrito que en la próxima sesión que el diputado de Vox mencionado alegue su paternidad como causa para ejercer el voto telemático "se le deniegue".