La ciencia dicta sentencia sobre los beneficios del agua con gas

El agua con gas se ha convertido en una alternativa frecuente a las bebidas azucaradas y también a las bebidas alcohólicas entre personas abstemias o las que quieren un estilo de vida más saludable. Pero, ¿es realmente sano?

El agua carbonatada es un agua que contiene ácido carbónico disuelto, lo que le da un sabor más amargo y su gas efervescente característico. Más allá de esto, tal y como recoge The Conversation, se le han asociado beneficios como su mayor concentración de minerales, especialmente calcio y magnesio, con respecto al agua sin gas, algo que atiende a las recomendaciones de la OMS de 2009.

Además, en el citado medio destacan una mayor osmolaridad, es decir, una mayor concentración total de sustancias disueltas en un líquido y un pH básico y no neutro como el del agua pura.

Los principales beneficios que se le han asociado por los estudios publicados hasta el momento están asociados precisamente a su alto contenido en minerales. Según apuntan en The Conversation, entre los beneficios a nivel gastrointestinal podría mejorar la deglución, así como aliviar la disepsia. También podría reducir el estreñimiento y producir sensación de saciedad, algo que podría favorecer la reducción del peso corporal.

Algunos estudios además apuntan a que podría tener beneficios a nivel renal y podría prevenir la aparición de cálculos renales. "Un consumo de agua con gas rica en calcio podría aumentar la unión de calcio a oxalato en el intestino. Esto reduce la absorción de este último, y por tanto, reduciría la hiperoxaluria (exceso de oxalato en la orina)", apuntan Rocío Mateo Gallego, dietista-nutricionista y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, y Sofía Pérez-Calahorra, enfermera, nutricionista y profesora en la Universidad de Zaragoza a Nutriendo.

Las especialistas apuntan además a que este contenido en minerales podría ayudar a mantener la tensión arterial normal. "Al mismo tiempo, varios estudios han observado cómo el consumo de un litro al día de agua con gas parece reducir los biomarcadores de riesgo cardiometabólico (colesterol total, colesterol LDL, ratio LDL/HDL y glucosa)", explican, aunque advierten que son necesarios más estudios especialmente en poblaciones hipertensas o con diabetes.

Pero no todo son beneficios, en The Conversation recuerdan que a nivel óseo no se han hallado beneficios en el reemplazo óseo de mujeres mayores, como se ha afirmado en alguna ocasión. Además, explican que "el agua carbonatada parece perjudicar el desarrollo de los dientes desde una edad muy temprana porque no está fluorada", aunque la erosión dental sigue siendo menor que el de las bebidas carbonatadas.