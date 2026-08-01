Se reabre la frontera de Melilla después de 36 horas de cierre

El paso fronterizo de Beni-Enzar, único operativo entre España y Marruecos en Melilla, ha reabierto este sábado sus puertas después de 36 horas de cierre por la presión migratoria en la ciudad autónoma.

Las autoridades correspondientes han informado a la agencia de noticias EFE de que esta reapertura se ejecutará de manera gradual, con un paso de 20 en 20 vehículos para garantizar la seguridad de los viajeros y de los miembros policiales de ambos países.

Según informa dicho medio de comunicación, la reapertura de la frontera terrestre se ha producido a las 10:30 horas de este sábado y el paso de los primeros vehículos ha sido celebrado en la misma puerta de la verja por algunos de los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que llevan bloqueados en Melilla desde el jueves por la noche.

Aplausos y el sonido del claxon de los vehículos han sido la banda sonora de esta reapertura, que se realizará por fases y, de momento, exclusivamente para el tránsito de vehículos de la OPE para aliviar la situación en la frontera, donde unos 600 vehículos llevan bloqueados desde el jueves por la noche.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Melilla, el procedimiento consistirá en permitir el acceso a la rampa de entrada y salida de grupos de aproximadamente veinte vehículos y, una vez que estos hayan superado el control de las autoridades marroquíes, se dará paso a una nueva tanda de vehículos.

La apertura gradual se irá modulando en función de como vaya evolucionando la situación y con base en criterios de seguridad.

La puerta fronteriza se podría volver a cerrar de nuevo

Fuentes policiales han informado que se ha adoptado esta medida de reapertura gradual de 20 en 20 vehículos para evitar aglomeraciones en la zona de seguridad y garantizar que esté despejada en caso de que sea necesario volver a cerrar por un intento de entrada de migrantes como los que se han producido en la zona desde el jueves por la noche.

Por ello, los agentes han ido dando paso a los vehículos con rapidez y agilidad antes de volver a cerrar la puerta fronteriza a la espera de que los veinte anteriores terminen el control de seguridad y accedan a la parte marroquí.