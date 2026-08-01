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Ester Muñoz dice que la izquierda deshumaniza a la derecha y Joaquín Kremel no se puede contener: "Os deshumanizáis solitos"
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Ester Muñoz dice que la izquierda deshumaniza a la derecha y Joaquín Kremel no se puede contener: "Os deshumanizáis solitos"

La portavoz del PP en el Congreso ha respondido a Carlos Sánchez Mato. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MADRID, SPAIN - JUNE 24: The PP’s spokesperson in Congress, Ester Muñoz, and the PP’s leader, Alberto Nuñez Feijoo, during a question time session in the Congress of Deputies on 24 June 2026, in Madrid, Spain. The Prime Minister appears before the Lower House to report on the political situation following developments in the investigations into his wife, the ‘Leire case’ and former Prime Minister Zapatero, as well as the Supreme Court’s conviction of former minister Abalos, his adviser Koldo, and businessman Victor de Aldama. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
Ester Muñoz, portavoz del PP, con Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Encontronazo en X entre la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, y el profesor Carlos Mato, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid desde 2015 hasta 2019 y delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento entre 2015 y 2017, durante el mandato de Manuela Carmena. 

Todo ha empezado con la respuesta de Ester Muñoz al periodista José María Olmo, que, en plena crisis en Ceuta, donde este jueves accedieron más de 50.000 personas provenientes de Marruecos, ponía que Dinamarca exploraba la suspensión de Schengen en España. 

"Sánchez no le sale gratis a España. El peor presidente, en el peor momento", ha dicho Muñoz. A lo que Mato ha respondido: "Hay que ser muy miserable y muy traidor a tu país para operar contra los intereses generales en combinación con potencias extranjeras. A eso es a lo que se están dedicando el PP y Vox poniéndose al servicio de Marruecos, Estados Unidos, Israel y de los gobiernos ultras de la UE".

Muñoz ha citado el mensaje de Mato en X y ha apostillado: "Traidor es quien teniendo medios no defiende una frontera. El argumentario para quien te lo compre. TODA España ha visto como Sánchez ha dejado tiradas a Ceuta y a Melilla. Europa también". 

"Ester habría ordenado que disparasen a chavales en chanclas. En vez de 57, un par de cientos de muertos. No solo cometen traición. Estos patriotas de mierda asesinarían sin pestañear a personas usadas como instrumentos por un dictador delante del cual se arrodillan. Qué asco", ha respondido, de nuevo, Mato de forma contundente. 

"Ester habría ordenado que disparasen a chavales en chanclas"
Carlos Mato

Muñoz ha decidido aquí cortar por lo sano y ha añadido: "Deja de decir chorradas, anda. Vuestro relato ya no lo compra nadie". "A Ester le importan un carajo los chavales que se han ahogado siendo instrumentos del dictador Mohamed VI. También habría dado sin pestañear la orden de disparar contra la "invasión" de muchachos con flotador. Y apoya a todo país que ataque al nuestro. Le molesta que lo señale", ha vuelto a replicar Mato en la red social de Elon Musk. 

Por último, Muñoz ha acusado a Mato de querer "deshumanizar" a la derecha: "Intentáis deshumanizarnos. Pero no os funciona. Estáis desesperados porque la gente no os vota. Y apretáis. Sinceramente, lo que un radical como tú piense de mí me importa entre cero y nada". 

"Quien favorecen a mafias y efectos llamadas que hacen que la gente se lance al mar y muera, sois vosotros. La realidad es que quienes tratáis a todos estos seres humanos como mercancía sin importaros una mierda su vida, sois vosotros", ha sentenciado Muñoz. 

Justo en este momento ha entrado en juego el actor Joaquín Kremel, que ha puesto la puntilla con breve pero exitoso mensaje: "No es necesario. Os deshumanizáis solitos". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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