Se mudó al campo tras la pandemia sin tener ahorros: "Sin meterme en una hipoteca para toda la vida, en dos años pude comprar la casa y el terreno"

La pandemia cambió la forma en la que muchas personas entendían la vivienda, el trabajo y la calidad de vida. Mientras unos regresaban a las ciudades tras el confinamiento, otros aprovecharon ese punto de inflexión para dar un giro radical a su forma de vivir.

Es el caso del creador de contenido de YouTube Sebastián de la Torre C (@Sebastian_Campoyvida), quien comparte vídeos sobre su nueva vida rural y sobre sostenibilidad.

En uno de sus últimos contenidos el youtuber enseña la casa y el terreno en los que vive desde que decidió abandonar la ciudad para instalarse en un pueblo. Pero, más allá del cambio de paisaje, hay un detalle que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores: asegura que consiguió comprar su vivienda y más de 10.000 metros cuadrados de terreno sin ahorros previos y sin recurrir a una hipoteca.

"La tranquilidad y la paz no la cambio por nada"

Mientras recorre la finca, Sebastián explica que el entorno fue uno de los motivos que le convencieron para dar el paso. "En el campo se percibe una calidad de vida, una tranquilidad y una paz que yo no la cambio por nada", afirma mientras muestra el paisaje que rodea su nueva casa.

El creador destaca además el aislamiento de la parcela como una de sus grandes ventajas. "Yo soy el último del pueblo, el último o el primero, según por donde lo mires", comenta entre risas, subrayando que alrededor "no hay absolutamente nadie, no hay más edificios, no hay nada". Para él, esa sensación de calma pesa más que cualquier comodidad urbana y considera que cada vez hay más personas interesadas en buscar alternativas lejos de las grandes ciudades.

Comprar una casa "sin meterme en el banco"

Uno de los mensajes centrales del vídeo es desmontar la idea de que adquirir una vivienda en un pueblo solo está al alcance de quienes cuentan con grandes recursos económicos.

Sebastián explica que cuando tomó la decisión de mudarse "no tenía ni un duro", ya que gran parte de sus ingresos se iban en "alquiler, salir, vacaciones y disfrutar de la vida". Aun así, asegura que consiguió darle la vuelta a su situación.

"Sin meterme en el banco, sin meterme en una hipoteca para toda la vida", relata, pudo comprar la vivienda y el terreno. Según cuenta, la clave fue ahorrar y trabajar con un objetivo claro porque "nadie te regala nada".

Una alternativa que quiere compartir

El youtuber sostiene que muchas personas descartan la vida rural porque creen que es económicamente imposible. "Ven contenido y creen que la gente ya empieza con todo montado, con dinero, con una casa y con unas fincas", explica.

Precisamente por eso anuncia que quiere dedicar un vídeo completo a explicar el proceso que siguió tras la pandemia para comprar su propiedad. "Realmente se puede hacer", asegura.

Y concluye con el dato que resume toda su experiencia: "Sin tener ahorros y sin nada, pude conseguir en cuestión de dos años comprar la casa, comprar el terreno y comprarlo todo sin necesidad de tener esa deuda".

Un mensaje que conecta con quienes buscan otra forma de vivir en un momento marcado por el elevado precio de la vivienda y las dificultades para acceder a una hipoteca.