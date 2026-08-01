Uno de los profesores más reconocidos de España da la respuesta más sonada a Miguel Tellado por Ceuta: "No tratar de enfangar"

A cada crisis que acontece a España la distancia entre los dos principales partidos del país, en vez de estrecharse se hace cada vez más y más grande y el caso de Ceuta no iba a ser una excepción.

El pasado jueves más de 50.000 personas pasaron desde Marruecos a Ceuta provocando el caos y el colapso en la ciudad autónoma y un nuevo choque entre el Gobierno y los partidos de la oposición, principalmente PP y Vox.

En redes sociales, el secretario General del Partido Popular, Miguel Tellado, respondió a un mensaje de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dijo ante los medios de comunicación: "Esto no es una guerra. Son seres humanos que vienen engañados". Algo que muchos de los migrantes marroquíes confirmaron a The New York Times.

"Esto es una crisis internacional que atenta contra la integridad territorial de España, provocada por vosotros. Déjate de tuits y manda al ejército, Margarita, que eres ministra del Gobierno que ha causado esta situación y que ha abandonado a nuestros compatriotas ceutíes", dijo este viernes Tellado en X.

David Calle responde

Ahora, el popular profesor David Calle, que fue en 2017 finalista de los 'Global Teacher Prize 2017', considerado el premio Nobel de la docencia, ha querido responder de forma tajante a las palabras del secretario General del Partido Popular.

"Esto es una crisis internacional que atenta contra la integridad territorial de España que vosotros, tan patriotas, deberíais intentar solucionar conjuntamente y no tratar de enfangar. ¿Provocada por vosotros?", ha señalado.

"En beneficio de España. Tú mismo, vosotros mismos. Mientras tanto, intenta encontrar razón alguna para justificar el ático RESIDENCIAL de Ayuso", ha dicho a modo de final de mensaje.

Un mensaje que hace referencia a la reciente polémica en la Comunidad de Madrid por la compra y posterior venta de un ático en Chamberí, justo en frente de donde vive la madre de Isabel Díaz Ayuso.

En un primer momento anunciaron que este ático iba a ser usado por Ayuso ante las obras en la sede de la Puerta del Sol —obras de las que nadie sabe nada—. Finalmente y tras la polémica suscitada han anunciado que venden este y otros inmuebles para destinar el dinero a los afectados por los incendios en la región.