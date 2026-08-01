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Instalan 48 paneles solares de 385 vatios entre las vías del tren: "Funcionan a la perfección"
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Instalan 48 paneles solares de 385 vatios entre las vías del tren: "Funcionan a la perfección"

La instalación genera alrededor de 16.000 kWh de electricidad al año.

Sandra Hernández Jiménez
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Una foto de archivo de unas líneas ferroviarias y otra de unas placas solares
Instalan paneles solares entre las vías del tren.Getty Images

Los paneles solares se han convertido en una de las grandes apuestas para acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible. Aunque suelen ocupar tejados, campos o grandes plantas fotovoltaicas, cada vez surgen propuestas que buscan aprovechar espacios ya existentes para generar electricidad limpia. La última llega desde Suiza, donde ahora los raíles del tren también empiezan a producir energía.

Esa es la apuesta de la startup suiza Sun-Ways, que ha demostrado que es posible instalar paneles solares entre los raíles de una línea ferroviaria en funcionamiento sin afectar al paso de los vagones. Tras un año de pruebas, la compañía asegura que el sistema ha superado todas las expectativas y que "funcionó a la perfección", demostrando que esta tecnología puede integrarse en la red ferroviaria con total normalidad.

El proyecto piloto se encuentra en la localidad suiza de Buttes, donde se colocaron 48 paneles solares de unos 380-385 vatios sobre un tramo de 100 metros de vía ferroviaria. Según recoge el medio finlandés Tekniikka & Talous, la instalación genera alrededor de 16.000 kWh de electricidad al año, una cantidad equivalente al consumo anual de una vivienda unifamiliar con calefacción eléctrica. Toda esa energía se vierte a la red eléctrica, aunque se espera que en el futuro alimente directamente las subestaciones ferroviarias.

Interés a nivel internacional

Uno de los mayores desafíos era comprobar si los paneles resistirían el tráfico ferroviario y las exigentes condiciones de una línea en funcionamiento. Según la empresa, no ha sido necesario realizar ningún mantenimiento extraordinario y el sistema ha soportado sin problemas el paso continuado de los trenes, disipando muchas de las dudas que existían antes de poner en marcha la iniciativa.

Algunos expertos advertían del riesgo de que aparecieran pequeñas grietas en los módulos o de que los reflejos del sol pudieran distraer a los maquinistas. Para evitarlo, Sun-Ways desarrolló paneles más resistentes de lo habitual y los recubrió con una capa antirreflejos. Además, ha incorporado cepillos en la parte inferior de algunos trenes para limpiar automáticamente la suciedad acumulada sobre la superficie fotovoltaica.

El éxito de la prueba ya ha despertado interés fuera de Suiza. Sun-Ways ha firmado un acuerdo de cooperación para desarrollar un proyecto piloto en Italia y también ha obtenido autorización para implantar esta tecnología en Corea del Sur. Así como mantiene conversaciones con empresas de otros países para extender un sistema que busca aprovechar una infraestructura ya existente para producir electricidad renovable.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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