Instalan 48 paneles solares de 385 vatios entre las vías del tren: "Funcionan a la perfección"

Los paneles solares se han convertido en una de las grandes apuestas para acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible. Aunque suelen ocupar tejados, campos o grandes plantas fotovoltaicas, cada vez surgen propuestas que buscan aprovechar espacios ya existentes para generar electricidad limpia. La última llega desde Suiza, donde ahora los raíles del tren también empiezan a producir energía.

Esa es la apuesta de la startup suiza Sun-Ways, que ha demostrado que es posible instalar paneles solares entre los raíles de una línea ferroviaria en funcionamiento sin afectar al paso de los vagones. Tras un año de pruebas, la compañía asegura que el sistema ha superado todas las expectativas y que "funcionó a la perfección", demostrando que esta tecnología puede integrarse en la red ferroviaria con total normalidad.

El proyecto piloto se encuentra en la localidad suiza de Buttes, donde se colocaron 48 paneles solares de unos 380-385 vatios sobre un tramo de 100 metros de vía ferroviaria. Según recoge el medio finlandés Tekniikka & Talous, la instalación genera alrededor de 16.000 kWh de electricidad al año, una cantidad equivalente al consumo anual de una vivienda unifamiliar con calefacción eléctrica. Toda esa energía se vierte a la red eléctrica, aunque se espera que en el futuro alimente directamente las subestaciones ferroviarias.

Interés a nivel internacional

Uno de los mayores desafíos era comprobar si los paneles resistirían el tráfico ferroviario y las exigentes condiciones de una línea en funcionamiento. Según la empresa, no ha sido necesario realizar ningún mantenimiento extraordinario y el sistema ha soportado sin problemas el paso continuado de los trenes, disipando muchas de las dudas que existían antes de poner en marcha la iniciativa.

Algunos expertos advertían del riesgo de que aparecieran pequeñas grietas en los módulos o de que los reflejos del sol pudieran distraer a los maquinistas. Para evitarlo, Sun-Ways desarrolló paneles más resistentes de lo habitual y los recubrió con una capa antirreflejos. Además, ha incorporado cepillos en la parte inferior de algunos trenes para limpiar automáticamente la suciedad acumulada sobre la superficie fotovoltaica.

El éxito de la prueba ya ha despertado interés fuera de Suiza. Sun-Ways ha firmado un acuerdo de cooperación para desarrollar un proyecto piloto en Italia y también ha obtenido autorización para implantar esta tecnología en Corea del Sur. Así como mantiene conversaciones con empresas de otros países para extender un sistema que busca aprovechar una infraestructura ya existente para producir electricidad renovable.