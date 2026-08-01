Las Fiestas Patronales de Ceuta se suspenden tras el ingreso masivo de migrantes a la ciudad

Como es costumbre, en la primera semana de agosto se suelen celebrar las fiestas más importantes de la comunidad autónoma de Ceuta. Se trata de las Fiestas Patronales; no obstante, este año los festejos no se realizarán.

Los feriantes que iban a participar en las Fiestas Patronales de Ceuta, previstas desde este sábado hasta el 8 de agosto, comenzaron anoche a abandonar la ciudad, mientras lamentan las importantes pérdidas económicas que les va a provocar la suspensión de los festejos.

Las autoridades detallan los motivos de la suspensión

El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta decidió este viernes 31 de julio suspender las Fiestas Patronales como consecuencia de la masiva entrada de personas que había producido en la ciudad una "situación excepcional", según informó en un comunicado el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas.

La llegada de miles de personas y el "consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que se ha generado en la ciudad han provocado la suspensión de la Feria de Ceuta en honor a la Virgen de África.

En este sentido, los feriantes han iniciado el desmontaje de todos los aparatos, así como de otro tipo de camiones de comida y de otras características que tenían previsto implementar en los festejos.

El presidente de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Miguel Ángel Antúnez, ha lamentado, en conversación con la agencia de noticias EFE, las pérdidas económicas que les supondrá la anulación, sobre todo por el alto coste del billete de barco con Algecira, Cádiz así como el alojamiento del personal.

Además, ha argumentado que hay puestos como las tómbolas que pueden reutilizar la mercancía para otros festejos, pero en cambio hay otros como las hamburgueserías, churrerías y gofres que "no pueden reutilizar esos productos por motivos lógicos".

La mayor parte de los feriantes han expresado que ahora se desplazarán a la Feria de Málaga, prevista para mediados de este mes.