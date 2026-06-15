El Gobierno propone triplicar la inversión en investigación sobre la salud de las mujeres y "corregir una brecha histórica"

El ministerio Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto el foco en los diferentes problemas de salud que padecen las mujeres y que requieren de una mayor cantidad económica para poder avanzar en la investigación. Se trata de una brecha histórica en la que la ministra Diana Morant ha querido poner el foco en el último año de legislatura con una nueva propuesta. La iniciativa plantea elevar hasta cerca de 18 millones de euros la inversión específica para cerrar la brecha histórica en investigación e innovación en salud femenina mediante una estrategia coordinada entre innovación, investigación pública y desarrollo de talento científico.

Entre las lagunas que necesitan una mayor inversión el ministerio señala los diferentes aspectos en los que la brecha se muestra como evidente como la endometriosis, enfermedades autoinmunes, el síndrome ovárico metabólico poliendocrino (antiguo SOP), disfunciones del suelo pélvico o el dolor crónico; además también señala los procesos fisiológicos propios de las mujeres como la menopausia o las complicaciones del parto.

"Somos capaces de llegar hasta la Luna, de cartografiar Marte con precisión extraordinaria. Pero en estas décadas hemos sido incapaces de responder con rigor a preguntas fundamentales sobre la salud de la mujer", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en la presentación del proyecto.

El programa, apodado por el ministerio como 'Somos, Contamos' propone triplicar la inversión destinada a la investigación e innovación en salud de las mujeres para ir cerrando la brecha que existe entre la investigación histórica que ha habido entre patologías masculinas y femeninas. Además, el documento plantea una actuación coordinada entre los principales organismos públicos del sistema español de I+D. "Fin a décadas de discriminación de las mujeres de la investigación en salud", esgrime el texto. Es por ello que el programa y la estrategia se articula en torno a tres grandes medidas.

Primera medida: impulsar la innovación empresarial para desarrollar nuevas soluciones

La propuesta plantea reforzar el papel del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) mediante una financiación estratégica dirigida a acelerar la innovación biomédica.

Entre las actuaciones previstas destacan el lanzamiento de una misión específica sobre salud de las mujeres, orientada a movilizar empresas y centros de investigación en torno a este reto, y la reserva de fondos dentro del programa 'Innterconecta STEP 2026' para proyectos biotecnológicos centrados en enfermedades históricamente infrainvestigadas en mujeres.

Las prioridades incluyen el desarrollo de tecnologías para la prevención y predicción de enfermedades, el diagnóstico precoz, tratamientos con perspectiva de sexo y género, sistemas de monitorización de enfermedades crónicas y herramientas digitales de apoyo a la decisión clínica.

Segunda medida: reforzar la investigación pública en salud

El segundo eje del programa se centra en fortalecer la investigación biomédica desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Para ello se propone crear una línea estratégica específica dentro de la Acción Estratégica en Salud (AES) y poner en marcha una nueva convocatoria InterCIBER que favorezca proyectos colaborativos entre las distintas áreas del Centro de Investigación Biomédica en Red.

El objetivo es incrementar la producción de evidencia científica sobre salud de las mujeres y potenciar la investigación multidisciplinar con una mayor capacidad de trasladar sus resultados al sistema sanitario.

Tercera medida: desarrollar talento investigador y consolidar equipos especializados

La tercera propuesta busca reforzar las capacidades científicas mediante actuaciones impulsadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI). El programa plantea incorporar una medida estructural en la convocatoria de Generación de Conocimiento, consistente en la concesión directa de contratos predoctorales vinculados a proyectos sobre salud de las mujeres.

Con ello se pretende aumentar la masa crítica de investigadores especializados, consolidar equipos científicos y favorecer la presentación de nuevos proyectos en este ámbito prioritario.

Además del incremento de recursos, 'Somos, Contamos' propone transformar la manera en que se investiga la salud de las mujeres "para corregir una brecha histórica". La estrategia plantea crear redes multidisciplinares específicas, incorporar prioridades explícitas en las convocatorias públicas e integrar la perspectiva de sexo y género como un criterio transversal en el diseño, la ejecución y la interpretación de toda la investigación biomédica.

El programa también apuesta por acelerar la transferencia del conocimiento para que los avances científicos lleguen antes a la práctica clínica mediante nuevas tecnologías diagnósticas, tratamientos, soluciones digitales y procedimientos quirúrgicos.

Según el ministerio, 'Somos, Contamos' aspira a corregir una brecha histórica que afecta a toda la cadena del conocimiento, desde las preguntas que se investigan hasta las soluciones que finalmente reciben las pacientes, situando la salud de las mujeres como una prioridad estratégica del sistema español de I+D.