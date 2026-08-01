Fátima Hamed, vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta: "No podemos estar pidiendo auxilio cada vez que llega un periodo crítico"

Ceuta atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La ciudad autónoma, única frontera terrestre entre la Unión Europea y África junto a Melilla, afronta una presión migratoria sin precedentes que ha desbordado su capacidad asistencial, logística y de seguridad los últimos días. La llegada de decenas de miles de personas por la frontera ha reabierto el debate sobre la gestión migratoria, la relación con Marruecos y la necesidad de una respuesta coordinada por parte del Estado y de las instituciones europeas. En este escenario, el Gobierno central descartó declarar la emergencia nacional solicitada por el Ejecutivo ceutí, alegando que la legislación vigente no contempla esa figura para una crisis de carácter migratorio, una decisión que ha intensificado la sensación de abandono institucional que expresan las autoridades locales.

En medio de esta coyuntura, Fátima Hamed representa una de las voces más relevantes de la política ceutí. Vicepresidenta segunda de la Asamblea y líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), fue la primera mujer musulmana en España en ponerse al frente de un partido político con representación institucional. Desde su entrada en la Asamblea en 2015, ha construido un perfil político marcado por la defensa de la igualdad, la convivencia y la cohesión social en una ciudad donde la diversidad cultural forma parte de su identidad y donde fenómenos como la migración tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Con más de una década de experiencia institucional, Hamed ha sido testigo de algunas de las crisis que han definido la historia reciente de Ceuta, desde episodios de tensión fronteriza como los sucedidos en 2018, 2021 y ahora, hasta los desafíos derivados de los flujos migratorios. En esta entrevista con El HuffPost analiza la situación excepcional que vive actualmente la ciudad, reflexiona sobre las consecuencias del rechazo a la declaración de emergencia nacional y aborda los retos políticos, sociales y humanitarios que debería afrontar un territorio convertido, una vez más, en el epicentro de uno de los principales debates de la política española y europea. "No podemos estar pidiendo auxilio cada vez que llega un periodo crítico", cuenta.

¿Cómo estáis viviendo estas horas críticas a Ceuta?

Aunque la llegada de personas migrantes de forma más intensificada comenzó hace aproximadamente una semana, podríamos decir que este jueves 30 de julio en torno a las 8 o 9 de la mañana, momento en el que me encontraba yendo de camino a una sesión plenaria, fue cuando muchos comenzamos a darnos cuenta de que esto estaba alcanzando el grado de crisis migratoria y humanitaria tal y como ocurrió en mayo de 2021.

¿Quién creéis que es el principal responsable de este pase masivo de migrantes?

Eso es muy complicado de responder. Hay quien lo atribuye a la visita del presidente del Gobierno a Argelia, otros que lo relacionan con la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a las devoluciones en caliente. Pero la realidad es que ni siquiera los ministerios del Interior y de Exteriores saben a ciencia cierta explicar lo que ha ocurrido y, sin duda alguna, son quienes tienen las herramientas para dar una respuesta.

¿Cree que sigue siendo posible una relación de buena vecindad con Marruecos? ¿Debe rendir cuenta sus servicios diplomáticos por lo que ha sucedido?

Siendo sincera, no es algo que dependa ni de la ciudadanía ceutí, ni de la Ciudad Autónoma de Ceuta como administración local. Esto es algo que corresponde al Gobierno de la Nación y a la Unión Europea, porque no podemos olvidar que la frontera es entre España y Marruecos, y entre Europa y África.

¿Qué le parece la reacción del Gobierno? ¿Tardía? ¿Suficiente?

Creo que somos muchos los que tenemos la sensación de que la reacción del Gobierno de la Nación no solo ha sido tardía y pasiva, sino que también ha sido insuficiente. Lo más grave no es que se nos haya negado la petición de emergencia nacional, sino que no se nos ha dado ni garantías ni plazos para que volver a la normalidad.

¿Qué demandan los ceutíes, que llevan viendo desde 2018 como los saltos masivos han ido a más?

No podemos olvidar que Ceuta es una ciudad fronteriza, lugar de paso en el periplo migratorio. Como Frontera Sur de Europa, la ciudadanía ceutí siempre ha convivido con los flujos migratorios. Bien es cierto que, aunque prácticamente casi todos los años vivimos periodos críticos que suelen darse sobre todo en verano, también es verdad que lo ocurrido en 2021 y 2026 ha sido algo que a una ciudad autónoma con recursos limitados, se nos escapa de las manos. Y con recursos nos referimos a humanos y materiales. No podemos estar siempre con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes o unos recursos asistenciales para menores extranjeros que estén al límite. Ocurre lo mismo con Guardia Civil y Policía Nacional, entre otros agentes sociales. Necesitamos que Ceuta cuente con un Protocolo para Contingencias Migratorias Extraordinarias que esté vigente durante todo el año y que se active cuando sea necesario. Lo que no podemos es estar pidiendo auxilio cada vez que llegue un periodo crítico.

"Más que ataques racistas, lo que he visto ha sido a una ultraderecha en la retaguardia" Fátima Hamed, vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta

¿Ha notado un incremento de ataques racistas en las últimas horas a raíz de los sucesos en el Tarajal?

Más que ataques racistas, lo que he visto ha sido a una ultraderecha en la retaguardia, con la maquinaria electoral perfectamente activada, y aprovechando la sensación de incertidumbre de la ciudadanía ceutí para sembrar violencia, odio y xenofobia. No lo digo yo, se les ha visto pletóricos en unos momentos en los que la gente de Ceuta necesitaba unidad por parte de sus representantes políticos. Es la mayor demostración de querer dividir.

¿Ha recibido más ataques de la extrema derecha en las últimas horas?

La realidad es que ni mis compañeros del MDyC ni yo hemos tenido mucho tiempo en las últimas horas para prestar atención a si hemos recibido ataques racistas o no porque tocaba estar con la gente de nuestro pueblo. Por no hablar de que los discursos de odio de la ultraderecha hacia mí son diarios. No obstante, no te puedo negar que me he encontrado insultos de personas que no entienden que se pueden defender los derechos humanos y denunciar la deshumanización y criminalización de las personas migrantes y, a la vez, pedir al Gobierno de la Nación que dé la cara ante una crisis migratoria y humanitaria. Por no hablar de aquellos a los que les explota la cabeza al ver a una mujer musulmana reivindica su españolidad como el resto de los españoles.