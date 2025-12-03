Juan Manuel, experto en conducta: "Si en una sonrisa no hay patas de gallo, es falsa"

Cada día aparece un nuevo gurú en las redes sociales que parece dispuesto a explicarnos por qué alguien miente, por qué nos vacila o por qué sonríe como si le doliera una muela. Pocos lo hacen con la claridad de Juan Manuel García Pincho, el divulgador que detrás del usuario @cienciascomportamiento publica contenidos en la red social y que, en solo 53 segundos, convierte el set de un podcast en una clase exprés de neurociencia aplicada.

García Pincho habla con la calma de quien sabe de lo que habla y disfruta haciéndolo. Sin cortapisas ni pérdidas de tiempo, entra directamente en el meollo de la cuestión que plantea en el arranque del vídeo: cómo el cerebro construye las emociones y cómo las desmonta cuando no son auténticas. “Si conoces un poquito de neurociencia, de cómo funciona las respuestas emocionales en el cerebro, esas construcciones emocionales, pues vas a darte cuenta que si la alegría en el rostro se va demasiado rápido, el tiempo de descarga es muy rápido, es porque es falsa”, precisa.

A partir de esa idea; Pincho lo encadena con el gesto que todos controlamos peor de lo que creemos: la sonrisa. Lo explica con una claridad que desmonta en dos frases lo que muchos intentan disimular durante años. Porque las arruguitas del contorno de los ojos, esas que algunos ocultan con cremas, cirugía o filtros de Instagram, son justo las que se encargan de exponer la mentira. “Si en tu sonrisa no hay patas de gallo, es falsa, es una sonrisa social”, dice. La mirada no engaña; el músculo cigomático tampoco.

Después, con la misma claridad, desarrolla la idea y explica que cualquiera puede detectar una reacción impostada si presta atención a los pequeños detalles: “Hay muchos trucos a nivel de observación donde tú te das cuenta que lo que acabas de observar es impostado y no es real”, señala con la seguridad de quien lleva años analizando expresiones faciales y ya no se deja impresionar por sonrisas educadas.

En ese momento, García Pincho añade que estas emociones no solo se pueden observar, también se pueden provocar para comprobar si son auténticas: “Tienes la posibilidad de comprobarlo varias veces. ¿Por qué? Porque tienes los mandos, tú puedes provocar esas reacciones, o sea, no solamente sentarte a observar, sino provocar” los gestos, porque su intención es mostrar que las respuestas emocionales pueden reproducirse para entender mejor si son reales o impostadas.

Con esa explicación sobre, llega el momento más práctico del vídeo, la comparación de Julia Roberts que lleva años circulando por internet. “Hay una fotografía de Julia Roberts circulando por Internet, donde se veía la diferencia entre la sonrisa verdadera y la sonrisa falsa y... mmm... bueno, es espectacular el cambio que hay entre una sonrisa y otra, sobre todo por la tensión que hay en el rostro, en la frente", explica, dibujando la imagen con la voz, señalando ese contradicción que cualquiera identifica al instante cuando lo ve.