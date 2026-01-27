La OMS retira a España el estatus de país libre de sarampión y Sanidad anuncia una revisión para reforzar el plan de vacunación

España y otros países europeos como Reino Unido y Austria han perdido este lunes su estatus como libres de Sarampión después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera de que las infecciones por esta enfermedad han aumentado en el continente. Esto significa, según la organización, que la transmisión endémica se ha restablecido.

Así lo ha confirmado la agencia Reuters, que detalla que la OMS, a través del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), ha pedido a estos países que aumenten las tasas de vacunación, especialmente en los sectores de la población más vulnerables, como los niños.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ha informado de que revisará la estrategia nacional para recuperar la certificación que acredita que la transmisión de sarampión es mínima en España.

"Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido. En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida", detallan desde Sanidad sobre el aumento de la enfermedad en Europa.

Desde el ministerio explican que los datos del comité "no permiten descartar una transmisión sostenida del virus en nuestro país durante el año 2024" y apuntan que esta decisión "no afecta a la rubeola", enfermedad que se mantiene en estatus de eliminación en España.

Revisión del plan de vigilancia y vacunación

Sanidad, que recuerda que en España se certificó la eliminación del sarampión en 2016, ha anunciado que ya están trabajando en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola para recuperar la distinción.

"Entre los objetivos del Plan se encuentra reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia y garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria", han especificado en la nota.

El ministerio recuerda que la inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad. Según sus datos, en 2024 "las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda. De los 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y 7 contaban solo con una dosis". Sanidad explica que "para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95% con ambas dosis".

Además, el ministerio recuerda que en el último estudio de seroprevalencia en España, que se hizo en 2018, se evidenciaron "niveles altos de anticuerpos frente al sarampión". Según Sanidad, "se considera protegida a la población nacida antes de 1978 por exposición natural al virus".

Medidas de prevención

Sanidad ha aprovechado la ocasión para recordar las medidas de prevención que publicó en otra nota en mayo de 2025. Son las siguientes: